Politiet bekrefter at savnede Stig Ingar Evje (45) er funnet omkommet

Politiet i Innlandet bekrefter at levningene som ble funnet ved Sjusjøen søndag, er den savnede 45-åringen Stig Ingar Evje. Han har vært savnet siden 3. mai.



Politiet avventer ytterligere undersøkelser for å slå fast dødsårsaken, men det er ingen tegn til at Evje har blitt utsatt for en straffbar handling, opplyser politiet i Innlandet i en pressemelding.

En bærplukker fant 27. august levningene noen hundre meter fra Sjusjøvatnet. Lensmann Terje Krogstad i Ringsaker sa da til NTB at kroppen har ligget ute i terrenget, forholdsvis godt skjult av vegetasjon.

Stig Ingar Evje ble meldt savnet etter at han forsvant fra ei hytte ved Sjusjøen 3. mai.

(NTB)