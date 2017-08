Politiet etterlyser en lys personbil etter hjemmeranet på Nesøya

(Dagbladet): Klokka 13.00 tirsdag fikk politiet melding om et hjemmeran i en bolig på Nesøya i Asker kommune.

To maskerte gjerningsmenn truet seg inn i boligen og holdt en kvinne i 50 årene og hennes sønn i 20-årene der mot deres vilje samtidig som de utførte et væpnet ran.

De fornærmede ble ikke fysisk skadet, men er sterkt preget av hendelsen. Politiet ønsker ikke å gå ut med informasjon om ransutbyttet.

Politiet har gjennomført en kriminalteknisk åstedsundersøkelse av boligen, og de pårørende er ivaretatt av helsepersonell.

Det har blitt jobbet teknisk og taktisk gjennom kvelden, og det foregår fortsatt avhør av vitner i saken, skriver politiet i en pressemelding tirsdag kveld.

Politiet etterlyser en lys personbil som skal være sett i nær tilknytning til åstedet like forut for og under ranet. Eier av denne bes melde seg til politiet og personer som kan ha observert denne bes også ta kontakt, skriver politiet i pressemeldingen.

Politiet ber om at personer som har tips i saken tar kontakt på telefon 22 66 99 66 eller på [email protected].

Etter det VG erfarer, tilhører huset et ektepar med toppjobber i næringslivet.

Krimvakta i Oslo ønsket tirsdag ettermiddag ikke å kommentere disse opplysningene til Dagbladet.