Politiet hevder dette er mannen som leide terrorvarebilen

Siste: En av terroristene skal være drept i en skuddveksling, ifølge La Vanguardia.

(Dagbladet): To personer skal være pågrepet etter terrorangrepet i Barcelona.

Politiet har identifisert en person etter at en hvit varebil meide ned fotgjengere på La Rambla i hjertet av den spanske byen.

El Pais skriver at mannen som leide varebilen er en marokkansk statsborger ved navn Driss Oukabir. Han skal være født i Aghbala i Marokko, men er altså bosatt i Spania.

Avisa skriver videre at han er en kjenning av politiet, og at han tidligere har sittet i fengsel. Det er uklart hva han skal ha sittet inne for, men de skriver at han ankom Barcelona fra Marokko den 13. august.

De hevder også å sitte på informasjon som tilsier at Oukabir har besøkt Madrid tidligere i år, og at politiet nå arbeider med å kartlegge hvem han har vært i kontakt med i landets hovedstad.

Det er ukjent om han har spilt en rolle i selve angrepet.

Samtidig melder nyhetsbyrået Associated Press at ytterligere en person skal være pågrepet.

Politiet avviser imidlertid at pågripelsen kom i forbindelse med en gisselsituasjon på en kafé, ifølge The Guardian.

- Minst 13 drepte

Torsdag ettermiddag meide en hvit varebil ned en folkemengde på La Rambla, en populær gågate i Barcelona. Ifølge La Vanguardia kjørte bilen i sikk-sakk for å treffe flest mulig mennesker.

Myndighetene har bekreftet at tretten personer er drept, ifølge Reuters. Minst 80 personer skal være skadd.

Det er bekreftet at politiet i Barcelona har identifisert en mistenkt som de mener har leid den aktuelle varebilen som ble brukt i angrepet.

Det er ikke klart om denne personen er den samme som ble pågrepet, og den samme personen som figurert i videoen Dagbladet har sett.

- Folk løp for livet

Kaihan Sakhi fra Arendal og kjæresten hans havnet midt i dramaet. Bare øyeblikk etter at varebilen hadde meid inn i folkemengden på La Rambla, gikk han og kjæresten inn på gata.

Da havnet de i en folkemengde som var i panikk.

Etter å ha løpt et lite stykke, søkte Sakhi, kjæresten og en rekke andre personer tilflukt i en telefonbutikk. Der oppholdt de seg en stund før de fikk lov til å gå ut av butikken.

- Da gikk vi bort mot stedet hvor varebilen hadde kjørt inn i folkemengdene. Der så vi folk som lå på bakken og var dekket av blod. Det var masse blod, sier Sakhi.

Dagbladet følger saken.