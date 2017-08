Politiet må grave opp i gamle fartssaker etter Arne Hjeltnes-råkjøring

(Dagbladet): 4. mai i år ble TV-profil og Høyre-politiker Arne Hjeltnes tatt i laserkontroll på E16 i Begnadalen i Oppland.

Programlederen var på vei fra «Gutta på tur»-innspilling med Petter Northug på Galdhøpiggen da han ble tatt 11.35 den dagen. Skiltingen på stedet, der det har vært langvarig veiarbeid, viste fartsgrense på 30 kilometer i timen. Hjeltnes ble målt til en hastighet på 75 kilometer i timen og mistet lappen på stedet.

Men Hjeltnes' klage avdekket en feil som gjorde at han nå har fått førerkortet tilbake.

- Det er ikke noe hyggelig uten førerkort, men det har gått fint i sommer. Det er samtidig godt å ha det tilbake, sier Arne Hjeltnes til Dagbladet.

I praksis målte og straffet politiet Hjeltnes ut fra feil fartsgrense.

Skulle i retten

Saken var i utgangspunktet berammet i Asker og Bærum tingrett 8. juni i år, og TV-profilen har gått uten lappen i tre måneder.

Utgangspunktet for en slik hastighet er samfunnsstraff og tap av førerkort i ett år.

Men Hjeltnes var ikke innstilt på at straffen skulle være så stor og argumentere overfor VG at det til vanlig var 80-sone som var midlertidig satt ned på grunn av veiarbeid. Men ifølge Hjeltnes pågikk det ikke noe arbeid på stedet da han kjørte forbi.

Saken var berammet i Asker og Bærum tingrett 8. juni i år, men ble utsatt. I slutten av juni fortalte Hjeltnes til Nettavisen at han tilsto råkjøringen og var klar for å ta sin straff.

Men så snudde det for Hjeltnes, med hjelp fra advokat Vegard Aaløkken.

Ikke gyldig

Han begynte å undersøke mer, og til slutt fant de ut at det var gjort en feil med skiltingen på stedet.

Fartsgrensa på 30 kilometer i timen var slett ikke gyldig.

I søknaden om midlertidig nedsatt hastighet var det bare krysset av for at fartsgrensa kunne settes ned til 50 km/t. Det var ikke søkt om å sette ned farten til 30 km/t og Hjeltnes fikk delvis medhold i klagen til politiet.

- Jeg fikk tips om at det ofte kunne være feil ved slike midlertidige fartsgrenseendringer. Det er også greit å ha en god advokat, sier Hjeltnes til Dagbladet.

Nettavisa omtalte at Hjeltnes får førerkortet tilbake forrige uke. Etter klagen og feilen som var avdekket, måtte politiet vurdere det til at fartsgrensa på stedet var 50 km/t, som det hadde blitt søkt om, og ikke 30 km/t slik det var skiltet. Reaksjonen for TV-profilen ble dermed 8300 kroner.

- Jeg trakk først min opprinnelige tilståelse og vedtok forelegget, sier Hjeltnes til Dagbladet.

Kan kaste forelegg i søpla

Nå blir også flere fartssaker fra Begnadalen gjenåpnet. Blant annet ble fem personer fartsbøter tatt i kontrollen den dagen, ble høyeste hastighet mål til 51 kilometer i timen. Det utløser ingen reaksjon i 50-sone. Følgelig kan alle disse kaste boten de ble forelagt i mai, skriver Oppland Arbeiderblad i dag.

Alle fem vil få foreleggene opphevet og pengene tilbake hvis de allerede har betalt.

Det er imidlertid ikke alt. Det er nemlig blitt foretatt flere fartskontroller på strekningen mellom 4. mai og fram til feilen ble avdekket i midten av juli. Dagbladet har vært i kontakt med påtaleansvarlig Joachim Sopp Onsrud i Innlandet politidistrikt.

- Det jobbes med å få en oversikt, og så tas det avgjørelser i de andre sakene de nærmeste dagene, sier han til Dagbladet.

De har foreløpig ikke oversikt over hvor mange saker det dreier seg om.

UP-Olsen overrasket

Den legendariske UP-sjefen mellom 1976 - 1985, Leif N. Olsen, er overrasket over hvor lang tid det tok før feilen ble oppdaget.

- Det er to ting som skal være til stede ved midlertidig nedsatt fart. Det er skilt som regulerer farten og et vedtak hvor dette skiltet og fartsgrensen framkommer, sier pensjonisten, som fortsatt går under navnet UP-Olsen, til Dagbladet.

Lærebokforfatteren i trafikkrett og trafikk-konsulenten sier han trodde slike feil ikke skjedde lenger.

- Det har vært flere saker at det ikke har vært vedtak på skiltet. Men det er lenge siden jeg har hørt om det. Jeg trodde man var ferdig med sånne feil nå. Tidligere var det mer vanlig, men det er mange år siden jeg har hørt om det.

Han mener det er juridisk korrekt at politiet setter farten i straffereaksjonen til 50 kilometer i timen når det var spesifisert om vedtaket fra Statens vegvesen. Samtidig mener han det også bør være rom for at andre som har blitt bøtelagt blir fulgt opp.

- En burde sjekket vedtaket før man satt i gang kontroller. Det skal være lett å kontrollere. Hvis det har vært slik i et par måneder uten at noen har merket det, er det lenge, sier UP-Olsen til Dagbladet.

Hjeltnes håper på likhet

Feilen hadde kanskje aldri blitt oppdaget om det ikke var for at Hjeltnes bestridte politiets grunnlag for å ta fra ham lappen.

- Det må være likhet for loven, og det vil jo være riktig om dette også gjelder for de andre, sier Hjeltnes til Dagbladet.

Leif N. Olsen sier til Dagbladet at det alltid trengs formelle vedtak om nedsatt fart.

- Det settes som regel alltid ned ved veiarbeid, og det er gode rutiner for å få slike vedtak. Skal du ha 30-sone bør det være vesentlig arbeid og arbeidere ved veien. Farten kan også være satt ned selv om det ikke pågår arbeid akkurat da på grunn svake veiskuldre, dårlig asfalt eller annet, forklarer UP-Olsen.