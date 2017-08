(Dagbladet): På Facebook går Ungdomsavsnittet Majorstuen politistasjon ut med en fest-advarsel til foreldre. Politiet skriver at de har fått informasjon om at det denne helga vil finne sted en stor fest på Sognsvann i Oslo.

- Foresatte oppfordres herved til å holde ungdommene sine unna denne festen, skriver politiet.

Leder for Forebyggende avsnitt ved Majorstuen politistasjon, Anne Merete Ansok forteller at denne festen er fast tradisjon i Oslo.

- Det er ikke et offisielt arrangement, men en tradisjon at ungdom samler seg ved Sognsvann den første helga etter skolestart. Informasjon om festen spres av ungdommene selv på sosiale medier, sier Ansok til Dagbladet.

- Ment som informasjon

Også i fjor ble det arrangert en slik fest på Sognsvann.

Årsakene til at politiet nå velger å gå ut og advarer foreldre om festen, er flere, forteller Ansok.

- Vi vil hjelpe foreldrene. Mange av dem som vil på denne festen har nettopp startet i første klasse på videregående skole, og foreldrene deres står derfor kanskje litt på bar bakke, uten et foreldrenettverk. Samtidig føler nok mange på at de må slippe ungdommene noe mer enn tidligere.

- Innlegget vårt er først og fremst ment som informasjon, slik at foreldre kan ta den gode samtalen med ungdommen sin - og andre forholdsregler, fortsetter hun.

Hun understreker at politiet ikke forbyr arrangementet og at det i utgangspunktet heller ikke er ulovlig.

Lite voksenkontakt

- Mange tror nok at dette er et organisert arrangement, men det er det ikke. Det har ingen vakter, dårlig sanitet og belysning, og lite voksenkontakt, sier Ansok.

- Flere av de yngste debuterer dessuten med alkohol denne høsten, og vil være ekstra sårbare, fortsetter hun.

Hun sier deres største frykt er at det skal skje drukningsulykker eller at noen av ungdommene skal bli liggende overstadig beruset ute i skogen.

I advarselen på Facebook viser politiet til erfaringer fra en tilsvarende fest som ble arrangert på Sognsvann i fjor:

- Flere av foreldrene som ble kontaktet i fjor sa at de trodde festen var i regi av skolen for at elevene skulle bli bedre kjent. Dette stemmer ikke.

- Denne festen er ikke i regi av skole eller andre. Dette er ikke et formelt arrangement. Dette er en fest helt uten organisert voksenkontroll, skriver de.

Sprit-taxi

Også i fjor var politiet varselt om ungdomsfesten på forhånd, og skrev i etterkant av den at det ikke et ikke uvanlig at «sprit-taxiene» også kommer til stedet for å selge smuglersprit til mindreårige når så mange under 18 år samles til fest.

- Vi hadde derfor to sivile patruljer fra ungdomsavsnittet i området som ventet på «sprit-taxiene» samtidig som de meldte fra til vår operasjonssentral om hvor mange ungdommer som kom og hvordan stemningen var på stedet.

- Vi rakk dessverre bare å ta en «sprit-taxi» før trykket med berusede ungdommer innover i skogen var så stort at vi måtte sende inn uniformerte patruljer for å stanse festen.

Politihelikopter

Politiet anslår at det i fjor var mellom 500 og 1000 ungdommer inne i skogen. Ansok forteller at de regner med at oppmøtet kan bli like stort i år.

- Vi kom over fulle ungdommer som ikke klarte å ta vare på seg selv og som vennene tilsynelatende bare hadde forlatt liggende på bakken inne i skogen. Om ikke politiet/natteravnene hadde vært der, hvem skulle tatt seg av disse? skrev politiet etter fjorårets fest.

De skriver også at de da fløy politihelikopteret til stedet for å kontrollere at ingen lå igjen i skogen

- Vi er redd for de alvorlige hendelsene som fort kan finne sted på slike store fester i skogen. Om berusede ungdom går seg vill i den mørke skogen, faller i vannet eller sovner som følge av rus, så er det vanskelig for andre å oppdage dem og konsekvensene kan fort bli fatale, skriver politistasjonen nå.