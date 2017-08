Politiet: Moussa (17) står bak Barcelona-terroren

(Dagbladet): Personen som kjørte den hvite varebilen ned den populære gågata La Rambla i den spanske byen Barcelona i går, er fortsatt på frifot.

Politiets jakt, som har pågått siden i går ettermiddag, konsentrerer seg nå ifølge El Mundo om én person: Moussa Oukabir.

- Farlig

Ifølge avisa er mannen som er mistenkt for å stå bak terrorangrepet på flukt - og han regnes som farlig.

melder i 11-tida fredag at spansk politi nå også gått ut og navngitt 17-åringen.

Moussa er lillebroren til Driss Oukabir, som i går ble etterlyst og pågrepet etter angrepet.

Ifølge politikilder, er 17-åringen den politiet mistenker for å ha kjørt på hundrevis av personer, skriver El Mundo.

Personen som kjørte den hvite varebilen ned La Rambla, kjørte ifølge vitner i sikk-sakk ned gågata, og meide ned svært mange mennesker på sin ferd.

Så langt er 13 personer bekreftet drept etter terrorhandlingen, og over 100 mennesker er skadet.

- Skjulte ansiktet

Varebilen skal ha kjørt mer enn 600 meter opp den populære hovedgata, før den ble forlatt. Personen som kjørte bilen skal ha forlatt den til fots.

Han skjulte ansiktet med en caps, ifølge El Mundo.

Meldingen som er sendt ut til alle politistyrker, er at han kan være bevæpnet.

Personen som politiet først mente hadde hadde leid bilen, 28 år gamle Driss Oukabir, ble kort tid etter angrepet i går etterlyst over hele verden. Politiet gikk blant annet ut med bilde av ham.

Oukabir, som er født i Aghbala i Marokko, men bosatt i Spania, ble pågrepet i 22-tida.

Kom til politistasjonen

Flere spanske medier, blant annet La VanGuardia, skriver at han ble pågrepet etter at han selv dukket opp på politistasjonen.

- En person som oppga å være Driss Oukabir Soprano kom til politistasjonen Mossos d’Esquadra i byen Ripoll (Girona), skriver avisa.

Her skal 28-åringen ha nektet for å være innblandet i terrorhandlingen i La Rambla, og også sagt at han befant seg i Ripoli da angrepet fant sted.

Skylder på lillebror

Videre skal Oukabir ha sagt til politiet at han hadde fått frastjålet ID-papirene sine i forkant av terrorhandlingen i den spanske storbyen.

Ifølge spanske La Vanguardia hevder han at det var hans egen lillebror; Moussa Oukabir, som hadde tatt dem.

Moussa Oukabir bor i Barcelona. Noen medier skriver at han er 17 år gammel, andre at han er 18.

Storebroren utredes fortsatt for sin eventuelle innblanding i handlingen, skriver La Vanguardia.

Avisa El Pais skriver videre at han er en kjenning av politiet, og at han tidligere har sittet i fengsel. Det er uklart hva han satt inne for, men de skriver at han ankom Barcelona fra Marokko den 13. august.

Ny pågripelse

Fredag morgen melder El Pais at en person med tilknytning til Oukabir er pågrepet i forbindelse med saken. Personen er en 34 år gammel marokkaner, bosatt i Ripoll.

Det katalanske politiet tror ikke 34-åringen er føreren av varebilen, og sier ifølge avisa at de tror personen fortsatt er på rømmen.

Nytt angrep

Angrepet i Barcelona i går, ble i natt etterfulgt av et angrep i Cambrils der minst fem ble skadd.

Også her rammet angrepet en gågate, før bilen veltet. Fem mistenkte terrorister ble skutt og drept av politiet kort etter.

Alle fem skal ha båret bombebelte. Cambrils ligger i overkant av to timers kjøretur unna Ripoll.

- Sammenheng

Catalonias innenriksminister Jouaquin Forn bekreftet tidligere i dag at angrepet i Cambrils minner om Barcelona-angrepet.

- Det er en forbindelse, sier Forn til radiostasjonen RAC 1 fredag morgen.

Den ytterliggående islamistgruppen IS sier på sitt propagandanettsted at den står bak for angrepet i Barcelona.

På en pressekonferanse seint torsdag kveld, sier den spanske statsministeren, Mariano Rajoy, at det var et «jihadist-angrep».