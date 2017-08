(Dagbladet): Det er DNA-treff mellom det parterte liket som ble funnet utenfor København mandag ettermiddag, og den savnede svenske journalisten Kim Wall (30).

I en pressekonferanse mandag morgen klokka 09 bekreftet etterforsker Jens Møller ved Københavnspolitiet at DNA-en på overkroppen av liket matcher Kim Walls hårbørste og tannbørste.

DNA-et er også blitt bekreftet ved blod funnet i ubåten, opplyser han.

Blodet matcher Kim Wall.

Metall til kroppen

Møller sier det var festet gjenstander til kroppen de fant.



- På kroppen er det festet metall for å sikre at kroppen skulle synke til bunns. Dette betyr selvsagt for oss et stort gjennombrudd i etterforskningen.

- Det er noe på overkroppen av liket som ser ut som en bevisst handling, for å forsikre at luftgasser kommer ut av kroppen slik at kroppen ikke skal heves fra havbunn, sier han også.

Møller forteller at de fortsatt leter etter de resterende delene av kroppen.

Politiet har ikke fastslått dødsårsaken.

Rettsmedisinere arbeider fortsatt med å finne ut hvordan Wall mistet livet.

Madsen: - Positivt at det er avklart

Drapssiktede Peter Madsens forsvarer, Betina Hald Engmark, sier onsdag morgen til danske TV2 at DNA-treffet ikke vil ha noen betydning for hvordan Madsen forholder seg til politiets anklage mot ham.

- Peter Madsen og jeg synes det er positivt at det er avklart - og at hun er funnet, sier advokaten.

Wall forsvant for snart to uker siden under en tur i den hjemmelagde ubåten til danske Peter Madsen (46). Hun var med på ubåten «Nautilus» for å lage en reportasje om den kjente danske oppfinneren. Madsen er nå pågrepet og siktet for uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter.

«Begravet» i sjøen

Oppfinneren, populært kalt «Rakett-Madsen» på grunn av sine visjoner om å være første sivile person i verdensrommet med en hjemmelaget rakett, var alene om bord i ubåten da den sank 11. august.

Madsen ble reddet til lands av en speedbåt da ubåten gikk ned, men Kim Wall var ikke å finne.

«Rakett-Madsen» sto siden på sitt og hevdet hun var gått i land. Først mandag kunngjorde politiet at Madsen hadde avslørt en stor del av mysteriet. Han hadde erkjent at Wall var død.

Ifølge Madsens forklaring døde kvinnen i en ulykke om bord i ubåten. Deretter ble hun «begravet» i sjøen av Madsen, het det i meldingen fra dansk politi mandag.