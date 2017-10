Politiet vil stoppe innbruddsraid: Har jaget to personer i hele natt

(Dagbladet): De siste månedene har innbruddstyver skapt hodebry for politiet i Søndre Buskerud. Søndag kveld fikk de melding om et nytt innbrudd i en bolig i Lier.

På Twitter skriver de at de fikk melding fra et vaktselskap om innbruddet, og at to personer er sett på video. Dermed var jakten på gjerningsmennene i gang.

Et par timer seinere møtte en politipatrulje to personer gående langs veien, i det de så patruljen løp de inn i skogen ved Stoppenkollen i Lier, opplyser operasjonsleder i Søndre Buskerud-politiet, Arild Ølberg.

- Vi har lett etter dem hele natta, og vi har ikke gitt oss ennå, sier Ølberg til Dagbladet mandag morgen.

I morgentimene kommer politiet til å flytte seg litt i forhold til søket som ble gjort i natt.

Vil stoppe innbruddene

Politiet har tatt i bruk både helikopter og hundepatrulje for å finne personene, i tillegg til at flere politipatruljer har deltatt i søket. Grunnen til at de prioriterer denne saken så sterkt er enkel: De vil ha slutt på innbruddene som de har vært plaget med i det siste.

- I løpet av natta har vi observert dem på avstand og vært veldig nære på å få tak i dem, sier Ølberg og bekrefter at politiet har brukt mye ressurser på å stoppe innbruddene.

Akkurat hvor mange innbrudd det dreier seg om, kan ikke Ølberg si helt konkret. Men forteller at de har satt i gang en egen politigruppe som jobber målrettet med å finne ut av hvem som begår innbruddene.

Ute etter smykker

- Dreier det seg om en innbruddsbande?

- Det kan vi ikke si noe om på nåværende tidspunkt. Men vi ser at det er en viss likhet mellom innbruddene, så vi kan ikke utelukke at det finnes en sammenheng mellom dem, sier han.

Ifølge Ølberg virker det som om tyvene utelukkende er ute etter smykker og den slags verdigjenstander, og i de fleste tilfeller har de for eksempel latt dyre datautstyr stå.