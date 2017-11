Politiet: Voldtektsanklage mot Harvey Weinstein er troverdig

(Dagbladet): Anklagen New York-politiet sikter til omhandler to forskjellige hendelser tilbake i 2010. I begge disse skal den kjente filmprodusent Harvey Weinstein ha voldtatt Paz de la Huerte i hennes egen leilighet.

- Hvis dette hadde skjedd nylig og hvis Weinstein hadde befunnet seg i New York på nåværende tidspunkt, hadde vi arrestert ham med en gang. Uten tvil, sier etterforskningsleder Robert Boyce på en pressekonferanse, ifølge Washington Post.

Tror på fornærmede

Boyce la til at omstendighetene gjør at politiet kommer til å sanke ytterligere beviser forut for en eventuell arrestasjon.

Han sier følgende om hvorfor de ser på anklagen som troverdig:

- Måten hun detaljert og kronologisk har redegjort for hva som hendte. Hun har fortalt hvor hun var, hvor de to møttes, hvor det skjedde og hva han gjorde, sier Robert Boyce, ifølge Washington Post.

Lang anklagerliste

Skuespilleren Paz de la Huerte, kjent blant annet fra TV-serien Boardwalk Empire, er ikke alene om å rette anklager mot Weinstein.

Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Kate Beckinsale og Ashley Judd har beskyldt den mektige Hollywood-profilen for å ha begått overgrep.

Det samme gjelder den franske skuespilleren Léa Seydoux.

- Vi satt og snakket på sofaen da han plutselig bykset på meg og forsøkte å kysse meg, skrev Seydoux i The Guardian om en episode der hun angivelig skal ha kjempet for å komme seg unna.

- Jeg måtte forsvare meg.

Nekter straffskyld

Weinstein nekter på sin side for samtlige anklager, inkludert de om at han skal ha tvunget kvinner til å se ham onanere.

- Alle anklager om sex uten samtykke benektes av Mr. Weinstein. Weinstein vil klargjøre at det heller aldri har vært noen form for gjengjeldelser mot kvinner som har avvist hans tilnærmelser, sa Sallie Hofmeister, en talsperson for Weinstein, tidligere denne måneden.

Hofmeister har ikke besvart Washington Post angående voldtektsanklagene fra Paz de la Huerte.

Fakta om Harvey Weinstein Amerikansk filmprodusent.



Født i en jødisk familie i New York 19. mars 1952.



Grunnla i 1979 sammen med broren Bob selskapet Miramax Film, oppkalt etter foreldrene deres, Miriam og Max.



I 1993 solgte brødrene Miramax til The Walt Disney Company, men de fortsatte å drive selskapet fram til 2005.



Brødrene startet deretter et nytt produksjonselskap, The Weinstein Company.



Weinstein-brødrene har stått bak suksesser som «Pulp Fiction», «Ringenes Herre», «Gangs of New York», «Inglourious Basterds» og «Good Will Hunting». De har vunnet de prestisjetunge prisene Oscar og BAFTA, og har vært nominert til Emmy et titall ganger.



5. oktober ble det hevdet i en artikkel i New York Times at Weinstein i flere tiår har trakassert kvinner seksuelt. En rekke kvinner, deriblant flere kjente skuespillere, har siden stått fram og anklaget Weinstein for trakassering, voldtekt eller andre seksuelle overgrep.



Som følge av anklagene fikk Weinstein sparken fra sitt eget selskap.



Weinstein er en kjent støttespiller for Demokratene. Han har blant annet donert penger til presidentvalgkampene til Barack Obama og Hillary Clinton.

Dagbladet oppdaterer saken.