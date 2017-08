Politiets bønn blir latterliggjort: «Forkastelig»

(Dagbladet): New York- politiets sersjantforening ga søndag ut en video hvor de hevder seg utsatt for det de kaller «blå rasisme».

«Den gjengse mann ser ikke de tingene som gjør meg til et menneske», begynner videoen, over bilder av politibetjenter på jobb.

Videre viser videoen flere tilfeller av eksempler på vold mot politibetjenter, sammen med en fortellerstemme:

«De gir meg ikke en merkelapp basert på om jeg er afroamerikaner, latiner, asiatisk, hvit og så videre. De ser en bredere stereotype gjennom en enda større rasistisk linse. Når de ser meg, så ser de blått.»

- Komplett mangel på forståelse

Flere reagerer sterkt på at organisasjonen antyder at politibetjenter er en rase, og på måten de hevder seg utsatt for rasisme.

Organisasjonen National Association for the Advancement of Colored People kaller videoen «forkastelig».

- Den viser en komplett mangel på forståelse for vårt lands historie av rasisme, og for politimyndighetens rolle i å opprettholde diskriminering. Fargede opplever rasisme hver dag, og er ofre for hat og lovbrudd på grunn av hudfargen deres.

Også i sosiale medier får den bønnfallende videoen på tre minutter slakt:

«'Blå rasisme'. Nå har jeg sett alt.»

NYPD acknowledges that they don't understand racism. No wonder it persists in the department. "Blue racism." https://t.co/mUI8P0zbTc — Nick Malinowski (@nwmalinowski) August 21, 2017

«New York-politiet erkjenner at de ikke forstår rasisme. Ikke rart at det vedvarer i politiet. 'Blå rasisme'.»

I just.....did y'all say blue racism???? As if....cops.....were a race....? https://t.co/CDdsPk3Ip7 — Esther Stan (@nyctophil3) August 22, 2017

«Jeg bare ... Sa dere nettopp blå rasisme??? Som om ... politiet ... var en rase ...?»

"blue racism" what are you, fucking Avatar now https://t.co/Cr70mLhJj9 — Ghost (@KillianTrill) August 22, 2017

«Blå rasisme». Hva er dere, jævla avatarer nå?»

Svarer på kritikken

Sergeants Benevolent Association-president Ed Mullins forsvarer den kontroversielle videoen. Til CNN sier han at ordet «rasisme» ble brukt for å utløse en diskusjon, og for å få budskapet fram.

Han sier videre at han føler en stor avsky for politidrap og for folks misnøye for politiet, som har fått et oppsving de siste åra.

- Uniformen blir som en blå hud. Vi kan ta den av. Fargede kan ikke det, men når vi har på oss uniformen og blir drept for å håndheve loven, så blir vi behandlet på samme måte som en person som blir utsatt for rasisme.

Sergeants Benevolent Association representerer rundt 13 000 aktive og tidligere aktive politibetjenter fra New York-politiet.