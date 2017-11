Politimenn fjernet navn fra postkasse og skaffet alarm etter Valens Facebook-post

(Dagbladet): Komiker og artist Kristian Valen står tiltalt i i dag tiltalt i Borgarting lagmannsrett, hvor han nekter straffskyld.

Det var i februar 2015 at Valen ringte AMK etter at han fant samboeren blødende med et stort kutt i armen. AMK varslet politiet, som også dro hjem til Valen.

Samboeren ble tatt med til legevakten uten Valen og opptrinnet førte til at Valen la ut meldinger på Facebook, som ble oppfattet som trusler mot politiet.

Utlovet penger

I tingretten ble Valen dømt til 21 dagers betinget fengsel, noe som ble anket. I dommen fra tingretten kommer det fram at Valen mislikte sterkt at de to politimennene var til stede, og at han tok bilde av dem. Han la bildene ut på Facebook og skrev:

«10 000 kr til de som kjenner og vet hvor disse politifolka bor!» og «Neste gang tror jeg de vil angre».

Fjernet navn på ringeklokke

De to politimennene ble gjort oppmerksomme på Facebook-innlegget av en kollega. I retten sier en av dem at han opplevde det som en klar trussel mot ham som politi.

- Jeg ble bekymret for følgene dette kunne få. Valen hadde nesten 90 000 følgere på Facebook og jeg tenkte at en eller flere kunne ta oppfordringen seriøst.

Politimannen sier han opplevde situasjonen som ubehagelig.

- Idet han kommer med den anmodningen har man ikke kontroll over hvem som kan finne på å gjøre noe. Jeg syns dette var ganske ille og ubehagelig, og jeg ringte hjem for å si fra om at vi skulle fjerne navn fra postkassen og ringeklokka.

Bestilte alarm

Den andre politimannen som var på bildet på Facebook sier at han også ble bekymret da han så posten.

- Jeg er offentlig tjenestemann og er vant til at folk kan være uenig i det vi gjør. Jeg er også vant til at folk tar bilder og film av oss, men posten til Valen oppfattet jeg negativt. Han ville finne ut hvor vi bor og med en kommentar om at vi vil angre neste gang, sier han og fortsetter:

- Jeg ble bekymret for samboer og barn hjemme, og bekymret for at det skulle komme folk på døren om natten.

Politimannen forklarer at han gikk til innkjøp av alarm noen måneder etter hendelsen.

- Jeg kjøpte alarm så det kan bli tryggere å være hjemme når jeg jobber natt.

Brøt sammen

Valens samboer var den siste til å forklare seg i retten. Ifølge henne har Valen allerede fått sin straff, fordi de to siste årene har vært en stor påkjenning for dem begge:

- Han får drapstrusler og hatmeldinger, og han blir sjikanert på gata. Vi sover på skift eller så sover vi ikke i det hele tatt.

Samboeren måtte ta flere pauser mens hun snakket og hun fortalte at Valen har forandret seg det siste året og at saken har preget han.

Samboerens forklaring i retten så ut til å prege Valen.