Politimenn siktet for vold og drapsforsøk etter å ha slått en brennende mann

(Dagbladet): Fire politimenn i New Jersey er siktet etter en biljakt i juni som fikk et noe annerledes utfall enn man kanskje skulle tro. Nyhetsbyrået AP melder om hendelsen.

Alle fire er siktet for grovt overfall, og to av dem er også siktet for forsøk på drap.

Det hele begynte 4. juni da de fire politimennene la seg på hjul bak en bil som trolig hadde vært brukt i en skyteepisode.

Biljakten endte med at bilen som politiet jaktet krasjet og tok fyr, samtidig som flammene skal ha spredd seg til en annen helt tilfeldig bil, som ikke var en del av biljakten.

Klærne til sjåføren i den tilfeldige bilen skal ha tatt fyr, og idet vedkommende hoppet ut av bilen, sprang politimennene bort og slo ham, viser en video fra stedet.

En politioffiser skal ha uttalt at politimennene gjorde dette for å hjelpe mannen som brant. Politimennene ble suspendert uten lønn etter anklagene, mens hendelsen etterforskes for fullt.

Flere foreskrifter skal ha blitt brutt under biljakten. De gjelder både lengden på jakten og det å skyte mot et kjøretøy i fart.

48-åringen som kjørte bilen som politiet jaktet, ble i august siktet for ikke å ha stoppet for politiet og for å ha brutt regler da han skulle komme seg unna.