Politisk spaltist legger seg flat etter nedsettende kommentarer om Sarah Sanders utseende

(Dagbladet): I disse #metoo-dager skulle man tro at de fleste trådde forsiktig når det kommer til å kommentere kvinners utseende.

Det gjorde ikke politisk spaltist David Horsey i Los Angeles Times, som har lagt seg flat etter en rekke ufine kommentarer rettet mot kroppen og utseende til Sarah Huckabee Sanders, pressesekretær i Det hvite hus.

«Lubben fotballmamma»

I sin ferskeste «anti-Trump»-kommentar i LA Times beskrev Horsey Sanders som en «lubben fotballmamma», skriver Fox News.

Han skrev videre at Sanders «ikke så ut som den type kvinne» som president Donald Trump ville valgt til den profilerte rollen som pressesekretær. Horsey spekulerer i at presidenten ville foretrekke «slanke skjønnheter med lange ben og stiletthæler» som kunne fungere som «arm candy» ved siden av jobben.

Det er ikke bare Sanders som får gjennomgå, men også førstedatter Ivanka Trump og førstedame Melania Trump. Horsey kaller dem for «barbiedukker i korte, stramme skjørt», som han ser for seg at Trump foretrekker på podiet i presserommet.

Han forsøker også å gjøre et poeng ut av Sanders kler seg formelt til nyhetsbrifinger, men at han selv synes hun ser ut til å være mer komfortabel i joggebukse og joggesko.

Etter alle observasjonene rundt Sanders utseende, kommer Horsey med et slags kompliment:

«Likevel, selv om Trump privat ønsker at han hadde en supermodell som pressesekretær, er han heldig som har Sanders,» skrev Horsey.

Krass kritikk

Det tok ikke lang tid før både lesere og andre tok tak i Horseys omtale av Sanders.

Flere spurte seg om hvordan kommentaren i det hele tatt hadde kommet på trykk, og hvorfor ingen redaktører hadde grepet inn.

Nettstedet ThinkProgress peker på at det er mange ting Horsey kunne ha kritisert Sanders for. De har sågar laget en liste.

«Hun sa at borgerkrigen ikke handlet om rase, påsto at alle kvinnene som anklaget president Trump for seksuelle overgrep løy, krevde at ESPN sparket nyhetsanker Jemele Hill etter at hun kritiserte Trump, at hun har gjort en karriere på å legitimere presidentens løgner, hun promoterer hans hatefulle politikk og fungerer som et talerør for at stadig mer autoritært regime», skriver nettstedet, før de legger til:

«Her er en liste over ting folk ikke burde kritisere Sanders for: Vekta hennes».

Unnskyldning

Etter kritikken har Horsey også endret kommentaren, som ble publisert 1. november. Han har nå fjernet kommentarene knyttet til Sanders utseende, og lagt inn en unnskyldning helt øverst i teksten.

«Jeg ønsker å si unnskyld til leserne, og til Sarah Huckabee Sanders, for beskrivelsene, som var ufølsomme og ikke møtte vår avis' standarder. Jeg mislyktes også i å møte de forventningene jeg har til meg selv. Det vil garantert ikke være min siste feil, men akkurat denne feilen vil samvittighetsfullt bli unngått i mine kommende kommentarer», skriver Horsey.

Aviskommentatoren er ikke den eneste som fått kritikk for å omtale Sanders på en nedsettende måte.

SNL-refs

I mai hadde det populære TV-programmet Saturday Night Live en sketsj med Sanders, spilt av Aidy Bryant, i hovedrollen.

- Faren min er Mick Huckabee. Min mor er en stor hamburger, sa Sanders-karakteren.

Det fikk CNN-journalisten Chris Cuomo til å reagere.

- Jeg vil si dette: Dere var stygge med Huckabee Sanders. Dere «fat shamet» henne. Dere snakket om hvordan hun ser ut og hvordan hun kler seg. Jeg synes det var ondskapsfullt, ikke morsomt, sa Cuomo under sitt morgenprogram på CNN, ifølge The Daily Beast.