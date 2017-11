Polititeori om gjerningsmannen som drepte 26: - Sendte truende sms-er til svigermor

(Dagbladet): 26 mennesker ble drept under massakren i Sutherland Spring i Texas i går. Et tjuetalls mennesker skal være skadd.

Texas' departement for offentlig sikkerhet opplyser mandag at Devin Patrick Kelley (26) er identifisert som gjerningsmannen bak masseskytingen.

Det var klokka 11.30 lokal tid i går at Kelley åpnet ild under den tradisjonelle søndagsmessen i baptistkirken First Baptist Church. Det viser seg at Kelley hadde en tilknytning til denne kirken.

Truende tekstmeldinger

Kelleys ekskone og tidligere svigerforeldre gikk av og til i kirken kirken han valgte å angripe søndag. Dette bekrefter sheriff Joe Tackitt til CBS.

Under en pressekonferanse klokka rett før klokka 17:30 norsk tid bekreftes det at Kelley skal ha sendt truende tekstmeldinger til sin svigermor.

Ifølge CNN skal Kelley ha sendt en tekstmelding til svigermoren den morgenen.

Det var ikke noe motiv knyttet til rase, det dreide seg ikke om religiøse overbevisninger

- Dette var ikke rasistisk motivert. Dette dreide seg ikke om religiøse overbevisninger. Det var en konflikt i familien og svigerfamilien, sier Freeman Martin fra departementet for offentlig sikkerhet, under pressekonferansen.

Verken ekskona eller foreldrene hennes var tilstede under søndagens angrep.

Under pressekonferansen opplyses det også om at det yngste offeret i massakren var et 18 måneder gammelt barn.

Sutherland Springs shooting suspect – Devin Patrick Kelley, 26, of New Braunfels, TX – is pictured here in his driver license photo. pic.twitter.com/yDPKOfh2OM — Texas DPS (@TxDPS) November 6, 2017

- Ikke tilfeldig

Tidligere fortalte guvernøren i Texas, Greg Abbott, at kirkemassakren ikke var tilfeldig. Under et intervju på «Good Morning America» forteller han at drapsmannen kan ha en forbindelse med kirken han valgte å angripe.

Abbott fortalte at detaljer om en eventuell forbindelse vil bli offentliggjort om noen dager, og at han selv mener dette ikke var en tilfeldig hendelse, skriver Dallas Morning News.

Ifølge politikilder skal han ikke ha hatt tilknytning til ytterliggående grupper eller organisasjoner.

Ringte faren

Under pressekonferansen kom det også fram at Kelley ringte sin far under biljakten etter søndagens angrep.

Før han angivelig skjøt seg selv i fluktbilen, ringte han sin far og fortalte at han ikke kom til å klare seg. Før biljakten skal Kelley ha blitt skutt av en lokal mann, utenfor kirken.

Det skal ha blitt funnet tre våpen etter skyteepisoden i kirken og biljakten etter den mistenkte. Ifølge CNN ble det funnet en Ruger-AR556 rifle i kirken. En 9mm Glock pistol og en Ruger 22 pistol ble funnet i Kelleys bil.

Hadde ikke lisens til å bære våpen

Under pressekonferansen kom det fram at Kelley ikke hadde lisens til å bære våpen.

Det er svært lett å få tak i halvautomatiske våpen i USA, og massedrap med skytevåpen fører ofte til ny debatt om landets svært liberale våpenlover, skriver NTB.

President Donald Trump mener angrepet i Sutherland Springs dreier seg om psykisk sykdom - ikke om våpen.