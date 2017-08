Politiveteran i Houston druknet i bilen sin

(Dagbladet): Den 60 år gamle politiveteranen Steve Perez druknet i bilen sin på vei til jobb søndag, opplyser Houston-ordfører Sylvester Turner på Twitter tirsdag.

Confirming death of @houstonpolice Sgt. Steve Perez, 60, on Sunday; caught in floodwaters while driving to duty. #hero #HarveyFlood — Sylvester Turner (@SylvesterTurner) August 29, 2017

Politibetjenten var på vei til jobb søndag morgen da bilen hans ble tatt av de store vannmassene i forbindelse med ekstremværet Harvey som herjer Houston i delstaten Texas.

- Hjertene våre sørger. Han forsøkte å tjene byen, sier Turner, som omtaler Perez som en helt på Twitter.

Kona til politibetjenten skal ha forsøkt å holde ham hjemme fra tjenesten fordi det var utrygt, men mannen skal ha nektet fordi han ville hjelpe byens innbyggere, skriver CNN.

- Han kjørte rundt i to og en halv time mens han forsøkte å finne en vei for å komme seg til stasjonen. Han kunne ikke finne noen vei, sa Houstons politisjef Art Acevedo tirsdag etter at politimannen ble funnet druknet av dykkere.

Perez hadde tjenstegjort i politiet i Houston i 34 år.

- Perez døde mens han prøvde. Hvil i fred. Houston takker deg og sørger for alle som har omkommet i Harvey, skriver ordfører Turner på Twitter.

Jobber på spreng

Tusenvis av mennesker har måttet søke tilflukt på hustak og andre høyereliggende steder i påvente av hjelp for å slippe unna vannmassene i USAs fjerde største by Houston. Flyplassene og veier er stengt, og folk må evakueres med helikopter.

Tirsdag formiddag opplyste lokale myndigheter at minst ni personer har omkommet i den tropiske stormen. Politiet er redde for at dødstallene kommer til å stige, skriver Washington Post.

Redningsmannskaper jobber på spreng for å frakte folk i sikkerhet. Om lag 30 000 har måttet flykte fra hjemmene sine på grunn av de store vannmassene. I tillegg mangler om lag 300 000 strøm.

Tirsdag brast et dike sør for byen, og beboerne i 50 hus i nærheten ble bedt om å evakuere umiddelbart.

- Diket ved Columbia Lakes er brutt sammen. KOM DERE VEKK NÅ, skrev lokale myndigheter i Brazoria fylke på Twitter.

Samtidig har to demninger i utkanten av Houston flommet over. De ble bygd for nesten 80 år siden for å hindre at elva Buffalo Bayou, som går gjennom sentrum, går over sine bredder. Aldri tidligere har vannreservoarene vist seg å være for små til å ta unna vannmassene.

At vannet flommer over, betyr at flere boliger og gater vil bli oversvømmet, og enkelte boliger vil trolig være oversvømmet i opptil en måned, sier tjenestemannen Jeff Lindner, som jobber med flomkontroll i Harris County.

Tusenvis i sentre

I Texas har over 17.000 mennesker så langt blitt innkvartert i evakueringssentre, men tallet vil etter alt å dømme stige, ifølge Røde Kors i USA.

Houstons ordfører Sylvester Turner har varslet at det skal åpnes ytterligere to eller tre sentre med plass til tusenvis av flomofre.

Konferansesenteret George R. Brown huser nå over 9.000 mennesker, nesten dobbelt så mange som planlagt.

- Vi avviser ingen. Men det betyr at vi må utvide kapasiteten vår. Hjelpen kommer, sa Turner tirsdag.

Nedbørsrekord

Ifølge USAs nasjonale værmeldingstjeneste har Harvey ført til en ny nedbørsrekord i forbindelse med en tropisk storm på det amerikanske fastlandet. I Pearland sørøst for Houston har det falt 125 centimeter regn siden fredag, opplyste værmeldingstjenesten tirsdag, ifølge NTB.

Tirsdag kveld og onsdag er ekstremværet Harvey igjen ventet å bevege seg innover mot kysten, men da vil det treffe land i delstaten Louisiana øst for Texas.

Innbyggerne i den lavtliggende byen New Orleans forbereder seg nå på kraftig nedbør og flom. Byen markerte tirsdag tolvårsdagen for den ødeleggende orkanen Katrina, som tok livet av rundt 1.800 mennesker.

Imens ser værmeldingen noe lysere ut for Houston enn tidligere. Meteorologer har fryktet at det fortsatt vil pøse ned i de to neste dagene, men nå ser regnet ut til å avta etter hvert som uværet beveger seg østover.