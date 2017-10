Professorer slakter bankenes spareråd

(Finansavisen): Bankene melder om svært høy interesse når individuell pensjonssparing (IPS) lanseres onsdag denne uken, skriver Finansavisen.

Men to eksperter avisen har snakket med, mener bankenes anbefaling om å spare i aktivt forvaltede fond med honorarer på opptil 1,6 prosent årlig er helt bortkastet.

Entydige ekspertråd

- Mitt entydige råd er: Investér i et bredt anlagt indeksfond, og det skal være billig, sier Øyvind Norli, professor ved Handelshøyskolen BI.

- Hvis noen er villige til å betale opp mot 1,6 prosent i året for at en forvalter skal rote rundt i aksjemarkedet, så må de jo gjerne det. Men det er det ingen grunn til. Det gir ikke noe høyere avkastning. Men folk velger jo også å spille lotto, selv om jeg ikke ville gjort det, legger han til.

Thore Johnsen, professor emeritus i finans ved Norges Handelshøyskole (NHH), deler Norlis syn.

- Det betyr ikke at det er umulig å slå markedet, men for vanlige kunder er det så godt som umulig å finne ut hvem som vil slå markedet, sier han til Finansavisen.

Tar 0,2 prosent årlig

Lars Qvigstad Sørensens doktorgrad ved NHH i 2010 slo ifølge avisen fast at norske aksjefond som gruppe ikke klarte å slå markedet i årene 1982-2008.

I dag er han ansvarlig forvalter for to av Storebrands indeksfond.

Indeksfond har gjerne et forvaltningshonorar på 0,2 prosent. Eksempler på indeksfond er Storebrand Indeks Norge og KLP Aksje Europa.

DNB tar 0,3 prosent for DNB Norge Indeks og DNB Global Indeks.

230.000 kroner mer

Maksimalt årlig sparebeløp på IPS-kontoen er 40.000 kroner i året, og over tid vil spriket i honorarer utgjøre store summer.

Finansavisen har laget et regnestykke med to ulike personer, som begge sparer maksimalt beløp i 22 år på IPS-konto.

Den ene har valgt et indeksfond med 0,2 prosent honorar, mens den andre har valgt et aktivt forvaltet fond med 1,59 prosent honorar.

Avisen antar også at avkastningen for fondene er den samme, slik Johnsen og Norli tror, og legger til grunn 6,25 prosent.

Grunnlaget er Finans Norges standardprognose for forventet realavkastning på aksjer, satt til 3,75 prosent pluss Norges Banks inflasjonsmål på 2,5 prosent.

Personen som valgte indeksfondet vil etter de 22 årene sitte igjen med over 230.000 kroner, eller 20 prosent, mer etter skatt enn vedkommende som gikk for det aktivt forvaltede fondet.

Kan bytte underveis

Alle institusjonene anbefaler ifølge Finansavisen en spareprofil der du sparer i en høy andel aksjer i begynnelsen. Aksjefondsandelen trappes gradvis ned etterhvert som pensjonsalderen nærmer seg, til fordel for eksempelvis rentefond.

Slik er alle fondene som anbefales av bankene til IPS.

Samtidig er det fullt mulig å bytte mellom fond innenfor en IPS-konto, slik at det ikke er noe problem for en privatkunde å ta ned risikoen underveis ved å bytte ut deler av indeksfondet mot et rentefond, som også har lave honorarer.

Andre økonominyheter:

Eiendomscowboy: - Det var fristende å ta gevinst

Skagen-gründere selger livsverket for milliardsum