Puigdemont rømte Spania etter kaoset

(Dagbladet): Carles Puigdemont og hans regjering i landsdelen Catalonia i Spania ble lørdag avsatt av Spanias regjering. Puigdemont la i dag morges, mandag, ut et bilde av seg i Palau de la Generalitat i Barcelona, hvor han inntil lørdag kveld hadde sin arbeidsplass.

Men himmelen i bakgrunnen av bildet stemmer ikke med været i Barcelona i morges, det skriver blant annet El Pais.

Bon dia 😊 Et innlegg delt av Carles Puigdemont (@carlespuigdemont) søndag 29. Okt.. 2017 PDT

Puigdemont og hans fem tidligere ministre skal ha reist med bil fra Catalonia til Marseille i Frankrike. Derfra skal de ha tatt fly til hovedstaden i Belgia og EU, Brussel.

At ekslederen har reist til Brussel kunne spanske myndigheter bekrefte mandag ettermiddag, kort tid etter at det ble kjent at Puigdemont og flere medlemmer av hans regjering ble siktet for oppvigleri, underslag og opprør.

Søndag skal den belgiske statssekretæren Theo Francken, som har ansvaret for asyl og innvandring i Innenriksdepartementet, ha tilbudt de katalanske lederne politisk asyl.

Tilbudet avvist

Francken tilhører partiet Ny Flamsk Allianse (N-VA), et parti som vil løsrive landsdelen Flandern fra Belgia. Hans offentlige tilbud om politisk asyl ble like etterpå tvert avvist av statsminister Charles Michel.

Men i den forvirrende belgiske politikken er det ikke utrolig om innenriksdepartementet holder på med ting som ikke statsministeren får vite.



Partiet N-VA ville «her og nå» ikke uttale seg om noen der har eller skal møte Puigdemont og hans følge til det spanske nyhetsbyrået EFE.

Oppfordrer til å gjøre nødvendige tiltak

Lluís Llach, som er parlamentariker i Catalonia for valgforbundet til Puigdemont, skriver på Twitter om katalansk regjering i eksil.

Mirela Boya, fra det antikapitalistiske partiet Kandidaturet for Folkelig Enhet (CUP), som støttet Puigdemonts regjering, oppfordrer ham til å samle til regjeringsmøte og gjøre de nødvendige vedtak for den uavhengige republikken Catalonia «fra Brussel eller hvor som helst», på Twitter.

De fem tidlige ministrene som følger Puigdemont er Meritxell Borràs (PDeCAT), Antoni Comín, ERC), Joaquim Forn, (PDeCAT), Dolors Bassa (ERC) og Meritxell Serret).

Partiet PDeCAT, Demokratisk Katalansk Europeisk Parti, har vokst ut av et kristeligdemokratisk og liberalt parti som i et par tiår styrte Catalonia. ERC er Catalonias Republikanske Venstreparti, som har vært en del av Puigdemonts regjering.

Siktet for oppvigleri, underslag og opprør

Reisa til Brussel ble kjent i Spania bare timer etter at riksadvokaten, José Manuel Maza, kunngjorde sin siktelse mot Puigdemont og hans ministre.

Spanske påtalemyndigheter krevde i dag at den avsatte katalanske presidenten, Carles Puigdemont, og flere medlemmer av hans regjering skulle siktes for oppvigleri, underslag og opprør.

Katalanske politikere har de siste ukene kjempet for å løsrive Catalonia fra Spania. Fredag ettermiddag vedtok den spanske regionen i nordøst uavhengighet. Kort tid etter vedtok senatet i Spania å iverksette paragraf 155 i Grunnloven.

Det vil si at Spania overtok styret av den til nå autonome regjeringen.

Dersom de tiltalte blir funnet skyldig, kan de bli dømt til lange fengselsstraffer. Opprør har strafferamme på 30 års fengsel, oppvigleri 15 år og underslag seks års fengsel.

Riksadvokat Jose Manuel Maza sier han vil be dommerne om såkalt preventive tiltak, men det er ikke klart om det innebærer pågripelse og varetekt inntil sakene kommer opp for en domstol, skriver NTB.

Behandles av Høyesterett

Maza sier at tiltalene mot avsatte katalanske tjenestemenn vil bli brakt inn for det nasjonale rettsvesenet. Dette gjelder øyensynlig regionleder Carles Puigdemont og hans nestleder Oriol Junqueras, men riksadvokaten nevner ikke navn.

Tiltalene mot avsatte medlemmer av den katalanske regionforsamlingen, blant annet presidenten i forsamlingen, vil bli behandlet av spansk Høyesterett.

Noen folkevalgte i Spania, blant andre de som sitter i regionforsamlingene, nyter godt av en viss immunitet og kan bare bli straffeforfulgt i Høyesterett.

Den politiske uroen i Catalonia: Catalonia er en region nordøst i Spania med 7,5 millioner innbyggere. Barcelona er regionhovedstad.



Catalonia regnes som et av Spanias rikeste områder. Regionen har sitt eget språk – katalansk – i tillegg til spansk. Den har også en egen folkevalgt forsamling, flagg og nasjonalsang.



Regionen har i likhet med andre spanske regioner hatt stor grad av selvstyre, men mange katalanere har lenge ment at dette ikke er tilstrekkelig.



I en folkeavstemning 1. oktober stemte over 90 prosent for uavhengighet fra Spania. Men oppslutningen var lav, og bare 43 prosent av de stemmeberettigede deltok i avstemningen.



Folkeavstemningen ble erklært som grunnlovsstridig av spansk høyesterett og den spanske regjeringen.



Regjeringen i Madrid vedtok deretter å iverksette prosessen med å frata Catalonia selvstyret midlertidig etter at katalanske ledere lot være å innfri kravet fra Madrid om å skrinlegge uavhengighetsplanene.



Fredag vedtok den katalanske regionforsamlingen en erklæring om uavhengighet fra Spania. Opposisjonen boikottet avstemningen.



Statsminister Mariano Rajoy opphevet samme kveld Catalonias selvstyre ved å avsette katalanske ledere og oppløse regionalforsamlingen. Samtidig utlyste han nyvalg i regionen 21. desember.



Mandag reiste den katalanske ekslederen Carles Puigdemont til Brussel, etter at han og flere medlemmer av hans avsatte regjering ble siktet for oppvigleri, underslag og opprør.