Putin vil ha dialog ikke og ikke skittkasting: - Å legge press på Nord-Korea har ingen nytte

(Dagbladet): Russlands president Vladimir Putin skal de neste dagene oppholde seg i Kina i forbindelse med BRICS-toppmøtet.

I forkant av toppmøtet sier Putin i en uttalelse, utgitt av Kremlin, at det ikke har noe for seg å presse Nord-Korea enda mer, skriver CNN.

Putin: Gå i dialog

- Russland mener at å presse Pyongyang (Nord-Korea, journ.anm.) for å stoppe sitt kjernefysiske atomvåpenprogram er misforstått og har ingen nytte, sier Putin ifølge den amerikanske TV-kanalen.

Putin sier i uttalelsen at de regionale utfordringene bør løses med direkte dialog og ikke skittkasting.

Han sa også at situasjonen på den koreanske halvøya «balanserer på kanten av en storkonflikt».

- Provokasjoner, press og militær og fornærmende retorikk fører ingen vei, sier presidenten.

Trente på krig

Uttalelsen ble ifølge CNN gitt få timer etter at USA og Sør-Korea trente på angrep mot Nord-Korea torsdag.

Amerikanske bombefly av typen B-1B, som kan fly raskere enn lydens hastighet, deltok i militærøvelsen i Sør-Korea torsdag.

Kampflyene trente på «presisjonsangrep» mot viktige mål i Nord-Korea, opplyser det sørkoreanske luftforsvaret.

Flere av de amerikanske flyene ble sendt fra Japan og øya Guam, og det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap beskriver øvelsen som den første i sitt slag.

Strid om sanksjoner

Tirsdag denne uka utførte Nord-Korea nok en missiltest. Innbyggerne i nordre del av Japan våknet opp til lyden av sirener og meldinger om at de måtte søke ly, da missilet fløy over dem.

FNs sikkerhetsråd innkalte til hastemøtet etter oppskytningen og fordømte enstemmig oppskytningen.

Stadig nye sanksjoner har blitt innført mot Nord-Korea for å presse landet til å stanse sine atomvåpenprogrammer.

USA, Japan og Storbritannia ønsker å innføre flere sanksjoner, men Kina og Russland vil ha sanksjonsstopp.

- Det er synd at noen land ignorerer behovet for dialog for å oppnå løsning – de er bare opptatt av sanksjoner, sa talsperson Hua Chunying i Kinas utenriksdepartement torsdag, ifølge NTB.

Den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov sa i en samtale med sin amerikanske kollega Rex Tillerson onsdag at nye sanksjoner vil virke mot sin hensikt og utgjøre en fare, skriver nyhetsbyrået.

Ild og vrede

Dagen etter missiltesten, uttalte Nord-Koreas leder Kim Jong-un at de skal vurdere «USAs oppførsel» før de bestemmer seg for «framtidige handlinger». Statslederen sa også at det er nødvendig med flere missiltester med Stillehavet som mål.

Det har vært flere trusler mellom Nord-Korea og USA de siste månedene.

For eksempel i midten av august sa blant annet Donald Trump at Nord-Korea «vil bli møtt med ild og vrede som verden aldri har sett før», dersom de fortsetter å true USA.

Nord-Korea svarte med å si at de skal angripe nær amerikansk marinebase på stillehavsøya Guam. Men dette har foreløpig ikke skjedd.

Kim Jong-un har også for en knapp måned siden at han sverger å hevne seg 1000 ganger som svar på FNs sanksjoner.

Så langt i år har Nord-Korea avfyrt seks missiler.