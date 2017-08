Rådgiver om Listhaugs Sverige-tur: - Alt handler om å mobilisere

(Dagbladet): Tirsdag reiste innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug til Rinkeby - en Stockholm-forstad Frp flere ganger har brukt som et skrekkeksempel på feilslått integrering.

Det førte til anklager om at innvandrings- og integreringsministeren bedrev valgkamp på svensk jord.

Dette mens Listhaug selv har uttalt at hun var der for å lære.

- Jeg er her for å høre hva svenskene mener de gjør feil og hvordan det er blitt svenske tilstander, lovløse områder i en del soner og problemer i enkelte områder. Jeg er også her for å lære hva som har fungert, sa Listhaug tirdag.

Ville mobilisere folk

I dagens sending fra Dagbladets valgbod sier hennes rådgiver, Espen Teigen, at reisen også var relatert til årets valgkamp.

- Så dere reiste til Sverige for å få fokus på innvandring i valgkampen?

- Selvfølgelig. Alt det en partileder, statsråd eller en synlig politiker gjør de siste ukene før et valg, handler om å mobilisere folk for budskapet. Det sier seg selv, svarte han på et spørsmål om hvorvidt turen til Sverige var relatert til valgkampen.

Videre omtalte han reisen som en suksess.

- Vi fikk fram det politiet sa, de utsatte områdene og det som er viktigst for oss. I tillegg kunne Sylvi annonsere 30 millioner ekstra til politiet på Manglerud og Mortensrud som en oppfølging på at vi ikke ønsker slike tilstander, uttalte Espen Teigen.

Kritikk fra svensk minister

Besøket til Listhaug vakte sterke reaksjoner fra svensk hold.

Hennes svenske kollega, Helene Fritzon, ønsket ikke å treffe Listhaug i forbindelse med besøket. Hun har også hevdet at den norske ministeren var der for å spre «et misvisende bilde av Sverige».

- Det fremgår for eksempel tydelig i dagens intervju med VG, der hun blant annet påstår at det skal finnes 60 «no-go»-zoner i Sverige, noe som er rent nonsens, skrev Fritzon i en e-post til VG.

Solberg avdramatiserte krangelen

Norges statsminister, Erna Solberg, omtalte situasjonen som «lei», kort tid etter at kritikken fra Helena Fritzon ble kjent.

Hun mente imidlertid ikke at uenigheten de to ministrene imellom var skadelig for forholdet mellom Norge og Sverige.

- Jeg har ikke så mange kommentarer til hvorfor en svensk minister ikke møter en norsk minister. Det er ikke sånn at man alltid har møte med hverandre, sa Solberg tidligere denne måneden.

- Det er ingen tvil om at når en norsk statsråd reiser en uke før valget, så er det for å illustrere politikk. Og så må Sylvi passe på at det hun sier er i overenstemmelse med det myndighetene lokalt mener om saken, sa statsministeren i samme intervju.