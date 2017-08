Rakavan har vært savnet i over ti døgn i Trondheim. Saken er fortsatt et mysterium

(Dagbladet): Politiet i Trondheim utelukker fortsatt ingenting i søket etter den savnede studenten Rakavan Jeevaharan (21).

Like etter klokka halv ett natt til tirsdag 15. august forlot han utestedet The Mint i Trondheim, der BI-studenten hadde deltatt på et fadder kick-off. Han tok farvel med folk på stedet, og det siste han skal ha sagt til sine venner var «Jeg gleder meg til i morgen», skriver Adresseavisen.

Det er nøyaktig ti dager siden. Det siste sikre overvåkningsbildet av Jeevahran ble tatt utenfor utestedet da han forlot det 00.42 den natta. Politiet vet siden en del om den unge mannens bevegelser og aktivitet på mobilen.

Saken fortsetter under sakslenka!

- Ingen sterke indikasjoner

- Det som er spesielt i denne saken er at det ikke er noen sterke indikasjoner på noe som helst. Vi etterforsker fortsatt bredt og vi utelukker ingenting. Det er gått ti døgn, og det er ganske lang tid.

Familien beskriver 21-åringen som pliktoppfyllende, glad, sosial og langt fra konfliktsøkende. Familien vil gjøre alt for å finne ham og det er blitt arrangert en rekke frivillige leteaksjoner der politiet har tipset om områder de burde lete i.

- Det er søkt med mange frivillige. Det har vært 111 frivillige på de søkene. Mange har engasjert seg, og det er klart denne saken har gjort noe med nær familie og pårørende. Både omgangskrets, venner og skolemiljø, etterforskningsleder Arve Vagnild ved Trondheim politistasjon til Dagbladet.

Siste kontakt med søstera

Klokka 00.48 skrev han i en messengermelding til sin søster at han var på vei hjem til deres felles leilighet i Elgeseter gate.

Åtte minutter seinere, 00.56, opplyste han om at han var ved Elgeseter bru, som ligger rundt ti minutter gange unna leiligheten.

Klokka 01.22 opplyser søsteren at hun prøvde å ringe broren sin. Da skal han ha tatt telefonen, men ikke svart med tale. I stedet hørte hun bare lyder som kan minne om hurtig gange. Siden har ikke de pårørende hatt kontakt med 21-åringen.

Politiets etterforskning og gjennomgang av basestasjoner sammensvarer med at Jeevaharan, som ble 21 år på søndag, beveget seg vestover i Trondheim.

Ber om observasjoner

Trafikkdata fra telefonen viser at telefonen var påslått til 01.26 den natta.

- Vi antar at han har hatt telefonen med seg, og beveget seg vestover i Trondheim sentrum mot området Ila. Deretter mener vi han har beveget seg sørover mot St. Olav/Stavne-området, sier etterforskningsleder Vagnild.

Politiet ønsker at de som kan ha observert noe, også i området på vei fra Midtbyen via Ila til området Marienborg eller Øya til Stavne bru, tar kontakt på 02800.

Det har blitt søkt blant annet ved og i Nidelven fra området rundt Stavne bru og nedover elva. Studenten hadde på seg mørkegrønn bomberjakke, en lilla Fadderullan T-skjorte, svart adidas-cap og blå dongeribukser da han forsvant.

Overvåkningsbilder

De siste dagene har politiet gått gjennom en rekke overvåkningsbilder fra hele Trondheim. Den siste sikre observasjonen er utenfor utestedet The Mint 00.42.

- Bakgrunnen for å hente inn flere overvåkningsbilder er å få identifisert savnede og bekrefte teorien om at han har beveget seg der vi tror. Vi kan ikke med hundre prosent sikkerhet si at vi har sett savnede på det materialet. Men det er ennå opptak vi ettergår nøyere, sier Vagnild til Dagbladet.

Forrige fredag var det aktive søk med Røde Kors og Trondheim brann- og redningstjeneste.

- Det førte ikke til noe særskilt, sier han.

Ordfører med oppfordring

Trondheim-ordfører Rita Ottervik er blant dem som har bedt frivillige om å bidra i saken etter savnede Rakavan Jeevaharan.

«Jeg har i dag fått melding fra den savnede Rakavans familie. Forsvinningen er fortsatt et mysterium», skrev Ottervik på Facebook onsdag.

«Familiens inderlige melding er at nå har Rakavan Jeevaharan (21) vært meldt savnet i en uke, etter en fadderfest i Trondheim. Helt siden han ble meldt savnet har sporene vært få og ledetrådene til hans tilstedeværelse enda færre.

Politiet har gjort det de kan i letingen så langt. Men flere tips og spor er etterlengtet. Familien har et sterkt ønske og oppfordring til alle som hjelper til i Trondheim, om fortsatt å hjelpe til i letingen. Enten i form av å komme med alle relevante tips til politiet, samt for dem som har muligheten til å delta i frivillige leteaksjoner, som familien og venner arrangerer via Facebook.

Familien ønsker å få sagt følgende: «Rakavan er en flott, ansvarsfull og briljant ung mann, og vi gir ikke opp på han. Vi håper at Trondheim heller ikke gjør det.»

Politiet ønsker tips i saken på 02800!