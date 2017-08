«Rakett»-Madsen fengslet etter spritparagraf

Københavns Byret har endret ordlyden i kjennelsen om varetektsfengsling av ubåteieren Peter Madsen.



I kjennelsen er «uaktsomt drap» rettet til «uaktsomt drap under særdeles skjerpede omstendigheter». Denne bestemmelsen brukes blant annet i forbindelse med fyllekjøring og råkjøring, og blir han kjent skyldig, kan det gi fengsel i opptil åtte år.

Grunnen til at den danske oppfinneren og ubåteieren er mistenkt for uaktsomt drap under særdeles skjerpede omstendigheter, er fortsatt ikke kjent, ettersom fengslingsmøtet i helgen gikk bak lukkede dører.

Fortsatt er det ingen tegn til Kim Wall, den svenske journalisten som ble med Madsen på en tur med ubåten torsdag. Ubåten sank brått i Østersund fredag formiddag. Madsen ble da reddet opp av vannet av en privatbåt. Han hevdet at Wall hadde gått i land flere timer tidligere.

Dansk politi mener at ubåten ble senket med vilje.

Selv om Madsen er fengslet for uaktsomt drap under særdeles skjerpede omstendigheter, er siktelsen for forsettlig drap opprettholdt. Han er med andre ord fortsatt mistenkt for å ha drept Kim Wall.

(NTB)