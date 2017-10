Rapport avslører forholdene i flyktningleiren «Jungelen»: - Jeg fryktet for livet

(Dagbladet): Flyktningleiren i den franske havnebyen Calais har lenge vært kjent under navnet «Jungelen». Under flyktningkrisen i 2015 og 2016 huset leiren opp mot 10 000 flyktninger.

Leiren ble stengt av franske myndigheter for ett år siden.

Forholdene i leiren er beryktet og den er ofte omtalt som en av Europas verste flyktningleirer.

Flyktningene i Calais har ofte mål om komme seg til Storbritannia, via båt eller som blindpassasjer på lastebiler eller tog gjennom kanaltunnelen.

Politivold og pepperspray

Nå har organisasjonen Refugee Rights Data Project (RRDP) gjennomført en undersøkelse som avslører hvordan flyktningene som bodde i leiren ble behandlet av det franske politiet.

Resultatene fra undersøkelsen offentliggjøres i en rapport på mandag, men er nå gjengitt av den britiske avisa The Guardian.

Undersøkelsen avslører blant annet hyppige forekomster av politivold og utstrakt bruk av tåregass og pepperspray. RRDP har intervjuet 233 flyktninger, hvorav 94 av dem er barn, om forholdene i leiren. Flere av de spurte forteller om svært brutale møter med fransk politi.

- Politiets brutale oppførsel gjør ikke situasjonen i Calais bedre, sier grunnleggeren for RRDP til avisa.

- Fryktet for livet

I rapporten forteller en 16-åring fra Eritrea hvordan politiet angrep ham med batonger så hardt og voldsomt at han fryktet for livet. En annen forteller at politiet tok henne med ut og forlot henne alene langt utenfor leiren. Hun skal så ha måttet gå flere timer tilbake til Calais alene. Ifølge rapporten skal flere ha opplevd det samme.

Flere av barna skal ha fortalt forskerne bak undersøkelsen om politi som tok seg inn i teltene om natta og angrep dem med tåregass og pepperspray.

- Politiet brukte tåregass mot meg og slo meg med batonger, før de stakk av gårde med skoene mine, forteller en av dem ifølge The Guardian.

- Påstander uten faktagrunnlag

Forrige uke ble en rapport fra franske myndigheter om situasjonen i Calais publisert, ifølge The Guardian. Også her ble det avslørt overdreven bruk av politimakt og misbruk av flyktninger.

Leder for politiet i Calais Vincent Berton har ifølge avisa avvist rapporten og sagt at den inneholder påstander uten faktagrunnlag.

Da franske myndigheter for et år siden tømte flyktningleiren og satt fyr på området, var håpet at det skulle sette en stopper for opphopingen av flyktninger.

Ifølge The Guardian er det fortsatt mange som drar til Calais i håp om å komme seg videre til Storbritannia.