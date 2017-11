(Dagbladet): I bibelen er Goliat navnet på kjempen som ble felt av småstein fra slyngen til David.

I moderne tider er Goliat navnet på oljefeltet som kan felle en statsråd i Norge, ifølge Bellona-leder Frederic Hauge.

Han mener oljeminister Terje Søviknes' (Frp) dager i regjeringen kan være talte etter e-postene nettstedet Upstream omtalte onsdag morgen.

Dagbladet har også sett e-postene, som gikk mellom olje- og energidepartementets ekspedisjonssjef Lars Erik Aamot og oljeselskapet Eni, som driver Goliat-feltet.

Her ber ekspedisjonssjef Aamot oljeselskapet Eni svare på hvilket år Goliat blir lønnsom, slik at Søviknes kan svare Stortinget på det samme.

En oppfordring

Aamot skriver blant annet følgende: «med 2019 svekkes et av argumentene mot lønnsomhet ved olje og gass i BH betydelig».

Det skal ligge rundt 180 millioner fat med olje under havbunnen på Goliat-feltet. Det er investert over 50 milliarder kroner i Goliat, og det hersker stor usikkerhet rundt hvor høy oljeprisen må være før olja som pumpes opp fra havbunnen i det hele tatt er lønnsom.

Goliat-feltet har hatt en rekke problemer etter at produksjonen startet i mars i fjor. Ifølge miljøstiftelsen Bellona er det så langt rapportert om 47 hendelser på plattformen, inkludert gasslekkasjer, strømbrudd og skader.

- Ikke i tråd med loven

Frederic Hauge kan knapt tro e-postene han fikk lese i Dagbladets sak og hevder Søviknes og departementet har holdt Stortinget for narr.

- Departementet skal være nøytrale og innhente fakta når Stortinget ber dem om det. Å legge slike føringer er helt uakseptabelt, og det avslører at Søviknes og OED forsøker å framskynde lønnsomheten i Goliat-prosjektet. Dette er absolutt ikke i tråd med forvaltningsloven, sier Bellona-sjefen.

23. oktober skrev Dagbladet at Søviknes feilinformerte Stortinget som følge av svaret han fikk fra Eni - det samme svaret Hauge altså mener var et bestillingsverk. Søviknes beklaget feilen og det ble siden klart at Søviknes ikke vet når Norge vil tjene penger på Goliat.

Spekulerer i avgang

Nå tror Hauge at også Søviknes' dager som statsråd kan være talte.

- Jeg kan aldri i livet tro at Søviknes har Stortingets tillit lenger. Dette viser en enorm ukultur i oljedepartementet som ikke lenger følger god forvaltningspraksis. Departementet har rett og slett lurt Stortinget, og de har gjort det helt bevisst.

- Synes du Stortingets kontrollkomité se på saken, slik SV har varslet?

- Det behøver ikke stoppe der, heller.

- Hva mener du?

- Grete Faremo måtte gå når hun skyldte på byråkratiet. Jeg vil gjerne gjenta: Oljedepartementet har lurt Stortinget! Det er så alvorlig, svarer Hauge.

Hun gikk av som statsråd i 1996 etter avsløringene omkring Politiets overvåkingstjenestes overvåkning av Berge Furre mens han var medlem av Lundkommisjonen.

Lys og lykter

Også SVs Lars Haltbrekken er forbanna.

- Olje og energiministeren leter med lys og lykter etter svar som framstiller skandaleprosjektet Goliat i et best mulig lys. Det gjør at vi ikke får den informasjonen vi trenger og det er svært alvorlig, sier han til Dagbladet.

Haltbrekken mener Søviknes utviste dårlig dømmekraft allerede da han ba Eni svare på spørsmålet han fikk fra Stortinget.

- Jeg fatter ikke at statsråden tør lene seg på et oljeselskap som har hatt total mangel på kostnadene og sikkerheten for ansatte og miljøet.

Haltbrekken fortalte nylig Dagbladet at SV vurderer å ta saken videre til kontrollkomiteen.

Søviknes: - Faller på egen urimelighet

Terje Søviknes avviser kontant at departementet hans er tatt med buksene nede:

- Det er ikke lagt noen føringer på tallgrunnlaget som er innhentet. Departementet har på vanlig måte bedt om de tall som gjør at spørsmålet fra stortingsrepresentanten kan besvares på en god måte, sier han til Dagbladet.

- Det departementet har gjort er, i tråd med en langvarig praksis, å innhente de nødvendige tall fra operatøren som sitter på disse for å besvare et spørsmål fra en stortingsrepresentant på en god måte. Avsnittet om lønnsomhet er skrevet for å understreke viktigheten av at korrekte tall ble oppgitt.

Når det gjelder Frederic Hauges angrep på jobben Søviknes utfører i denne saken, er Frp-statsrådens kommentar som følger:

- Påstandene fra Hauge om ukultur i departementet og at jeg skal ha lurt Stortinget, faller på sin egen urimelighet.