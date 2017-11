Reagerer på Helsedirektoratets bruk av PR-byrå: - De har jo 673 ansatte

Den økonomiske rammen var 1,5 millioner kroner for fem ukers arbeid.

Stortingspolitikerne stiller seg undrende til at ikke oppgaven kunne løses av Helsedirektoratets stab på 673 ansatte, hvorav 10 jobber i kommunikasjonsavdelingen.

Utenlandsstudenter

I anbudsbrevet heter det:

«Helsedirektoratet har siden januar 2016 integrert Statens autorisasjonskontor for helsepersonell ytterligere i virksomheten og det pågår et arbeid for å profesjonalisere autorisasjonsområdet slik at målgruppene blir ivaretatt på en god måte.

I offentligheten blir dette området ofte omtalt pga. enkeltsaker der for eksempel studenter som har studert i utlandet ikke får autorisasjon i Norge. For eksempel: Ungarn-psykologene, Polen-legene og Australia-sykepleierne»

Anbudsbrevet er gjengitt i sin helhet i faktaboksen nederst i denne saken.

Fire byråer

Dagbladet har skrevet om situasjonen for de norske psykologistudentene i Budapest. 160 nåværende og tidligere studenter har klaget Norge inn for ESA fordi utdanningen deres ikke godkjennes.

Medlemmer i Stortingets helse- og omsorgskomité har lest brevet der Helsedirektoratet i november i fjor ba om tilbud på bistand til PR- og kommunikasjonstjenester fra First House, Wergeland Apenes, Gambit og Arve Paulsen kommunikasjon. Gambit fikk oppdraget.

- Det glade vanvidd

- For meg framstår det som det glade vanvidd å bruke så mye penger på PR-bistand som direktoratet burde ha gode nok folk til selv, sier Olaug Bollestad (KrF), leder av Stortingets helse- og omsorgskomité.

- Når Helsedirektoratet fatter sine avgjørelser, må vi forvente at de har en så god begrunnelse at den er forståelig for offentligheten.

- Jeg fatter ikke at Helsedirektoratet trenger kostbar PR-bistand til å forklare håndteringen av ungdom som har brukt mange år av sitt liv og har tatt opp store studielån for å ta en utdanning i utlandet som de var sikre på at det norske samfunnet hadde bruk for. Nei, dette blir for dumt, sier Bollestad.

- Stat i staten

Kjersti Toppe (Sp), nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité, rister på hodet over Helsedirektoratets bruk av PR-byrå.

- Helt ufattelig at det kan gå an. Jeg får en avmaktsfølelse og kjenner på tristhet for at Helsedirektoratet opptrer på en slik måte. Vi må huske på at Helsedirektoratet ble opprettet for å være Helsedepartementet sitt fagdirektorat. Men i stedet for å være en faglig forankring, så opplever vi at Helsedirektoratet er blitt en stat i staten, sier Kjersti Toppe.

- At de nå leier inn konsulenter for at deres budskap skal bli forstått, hører ingen plass hjemme. Samme hva Helsedirektoratet måtte mene, så er det ikke mulig å oppfatte anbudsbrevet som noe annet enn at de leier hjelp til å fortelle offentligheten at de vet best.

- Hvis Helsedirektoratet ikke klarer å oppnå tillit ute til det de driver med, må de gå i seg selv. Nei, dette er så gale, sier Kjersti Toppe.

- Hjelpe seg selv

Sveinung Stensland (H), medlem i helse- og omsorgskomiteen, er ikke imponert.

- Jeg ville ikke gjort det på denne måte hvis det var mine penger, og det er jo vanligvis en god målestokk. Helsedirektoratet må være varsomme når de kjøper denne type tjenester, som de kunne løst med eget mannskap, Sveinung Stensland.

Bård Hoksrud (Frp), medlem av Stortingets helse- og omsorgskomité, forstår ikke tankegangen bak å leie inn PR-konsulenter.

- Norsk helsevesen har sterkt behov for unge engasjerte mennesker som har utdannet seg til psykologer, leger og sykepleiere. Med så mange ansatte burde Helsedirektoratet klare å kommunisere den faglige begrunnelsen. Anbudsbrevet tyder på at direktoratet er mer opptatt av å hjelpe seg selv enn å bistå studenter som har tatt en lang utdannelse i utlandet til å få de kvalifikasjonene de mangler for å bli godkjent, sier Bård Hoksrud.

Roper på Høie

- Jeg stiller spørsmål ved at det brukes halvannen million kroner av fellesskapets penger på eksterne konsulenttjenester for et direktorat som har 673 egne fagfolk, sier Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

- I stedet for å bekymre seg for hva de skal kommunisere kunne ressursene vært bedre benyttet til å løse den politiske floken for de mange studentene som venter i uvisse på hva de skal gjøre for å få utdanningen sin godkjent, sier Kjerkol.

- Jeg forventer at helseminister Bent Høie sørger for å få fortgang i å løse situasjonen for disse fortvilte studentene, slik Stortinget har krevd. Men Høie og Helsedirektoratet virker å være mer opptatt av hvordan de framstår selv når de kjøper kostbare PR-tjenester for å jobbe med budskapet, sier Ingvild Kjerkol.

Nicholas Wilkinson, SVs medlem i Stortingets helse- og omsorgskomité, er kritisk til at offentlig sektor kjøper inn ekstern konsulenthjelp.

- Det er klart i Helsedirektoratets bestilling om PR-hjelp at de ønsker en strategi som skal hjelpe dem i media, ikke en strategi for å gi bedre informasjon til studentene. Helsedirektoratet har hundrevis av ansatte som kunne gjort denne jobben.

- Jeg synes det er pussig at de ber om hjelp til å kommunisere en sak de selv har ansvar for, heller enn å løse saken. Vi mangler sykepleiere og leger. Det er alltid stramt der den faktiske omsorgen gis, men i direktoratet kan de gi ut over en million kroner på ett kommunikasjonsoppdrag.

- Dette er dårlig bruk av skattebetalernes penger, sier Nicholas Wilkinson.

Tilbakeviser kritikken

Divisjonsdirektør Karin Straume i Helsedirektoratet tilbakeviser kritikken fra stortingspolitikerne.

- Til vanlig klarer vi oss med egne ansatte, men her sto vi overfor en situasjon der vi skulle utvikle en helhetlig kommunikasjonsstrategi for å forbedre både informasjonen til søkerne og dialogen med aktørene på dette området. Vår faste kommunikasjonsrådgiver med spesialkunnskap om autorisasjonsområdet var langtidssykmeldt.

- Da vi anskaffet konsulent fra Gambit, sto vi foran krevende oppgaver, særlig med hensyn til god informasjon om den da forestående forskriftsendringen som ville få stor betydning for søkere fra utenfor EØS. Her ble det blant annet levert en informasjonsfilm som ble spredd i sosiale medier.

- I tillegg fikk Gambit i oppdrag å gjennomføre en kundesenteranalyse for vårt kundesenter på autorisasjonsfeltet, for å utvikle vår service og våre tjenester til søkerne våre, sier Karin Straume.

Mener de tar feil

Helsedirektoratet mener politikerne tar feil når de hevder at Helsedirektoratet kjøper PR-tjenester for å forbedre sitt eget image.

- Absolutt ikke. Dette handlet ikke om oss, men om å få ut informasjon til studentene og til allmennheten, for å forebygge at norske studenter reiser ut og tar utdanninger som ikke vil føre til autorisasjon ved hjemkomst, sier Karin Straume.

- Illustrerende

Alexander Hvaring, president i Psykologiforbundet og utdannet ved universitetet i Budapest, mener saken er illustrerende for hvordan Helsedirektoratet har operert overfor Ungarn-psykologene.

- Offentligheten aksepterer neppe at direktoratet sløser millioner av helsekroner på å tilsløre alvorlige saksbehandlingsfeil.

- Det er vel betimelig for helseministeren å hoppe ned fra gjerdet nå, kommenterer Alexander Hvaring.

- Uredelig

Marianne L.L. Melgård, andreårs masterstudent, i Ungarn hevder at det blir tydelig for henne hvor uredelig Helsedirektoratet har opptrådt overfor Budapest-studentene det siste året.

- Begrunnelsene for avslag har variert og feilinformasjonen om utdannelsen vår har florert, noe som er svært alvorlig når vi håper å kunne bidra som psykologer. Da er vi avhengige av tillit fra arbeidsgivere, kolleger og klienter.

- Helsedirektoratet lover i media at de jobber for en løsning, men i stedet trekker de inn private PR-byrå i kulissene for hjelp til jobben med å undergrave ELTE-studentene i Budapest. Da handler det ikke lenger om våre kvalifikasjoner, da handler det om å stå på sitt og redde ansikt. Koste hva det koste vil, sier Marianne Melgård.

