Regjeringen bevæpner politiet på Gardermoen

(Dagbladet): - Det er snakk om store områder der store folkemengder passerer. Derfor ville en terrorhendelse mot Gardermoen få store konsekvenser.

Det sa justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) under dagens pressekonferanse der han erklærte at regjeringen går inn for bevæpning av politiet på Gardermoen flyplass.

Tiltaket modelleres etter den 14 måneder lange generelle bevæpningen av politiet innført den 25. november 2014.

- I utgangspunktet vil innføringen gjelde for 3 måneder, la Amundsen til, for så å erklære at regjeringen vil jobbe for en permanent løsning.

- Langt å løpe

På pressekonferansen var også politimester Steven Hasseldal og politiredaktør Odd Reidar Humlegård. De fortalte at å opprette egne våpendepoter på flyplassen, men at politiet oppfatter det som en utilstrekkelig løsning.

- Norsk politi er godt utrustet med våpen i bilene, men på Gardermoen er disse plassert på utsida. Vi har diskutert å utplassere våpendepoter, men det vil fortsatt være for langt å gå og løpe ved et angrep, uttalte Humlegård.

Uttalelsene fra Amundsen og politilederne kom etter at PST i går sa at de ser på fast bevæpning av politiet som nødvendig.

Dermed stilte trakk sikkerhetstjenesten en slutning som skilte seg fra det regjeringsutnevnte Bevæpningsutvalgets konklusjon fra mars.

Samtaler med utvalget

Ifølge NTB var det en dialog mellom Bevæpningsutvalget og PST forut for uttalelsen fra sistnevnte.

- PST har vært den absolutt viktigste kunnskapskilden når utvalget har beskrevet trusselbildet og terrorsituasjonen. I rapporten henviser utvalget til beskrivelse av trusselbildet for 2017, sa Arne Jørgen Olafsen, visepolitimester i Øst politidistrikt og et av medlemmene i Bevæpningsutvalget, til NRK i går, for så legge til dette:

- Vi leverte innstillingen i mars, og det er naturlig at hendelser som har skjedd etter det ikke har vært beskrevet