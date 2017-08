Regjeringen gir mer penger til Sjøforsvaret

BODØ (Dagbladet): I sitt budsjettforslag for 2018 foreslår regjeringen å bruke 4096 millioner kroner på Sjøforsvaret.

Bevilgningen tilsvarer en reell økning på 84,5 millioner kroner til Sjøforsvaret sammenlignet med fjoråret. Dette skal sikre høyere beredskap og et mer langsiktig vedlikeholdsarbeid med flåten, opplyser regjeringen.

- Det er et klart signal om at vi går fra ord til handling i forsvarspolitikken og et budsjett i tråd med langtidsplanen, sier statsminister Erna Solberg til Dagbladet.

Regjeringen omtaler pengebruken som en satsing på grunnmuren i Sjøforsvaret, som over lengre tid har meldt om økende vedlikeholdskostnader.

Når det regner på presten...

De friske midlene skal brukes til å dekke etterslep og styrke mulighetene for et bærekraftig vedlikeholdsnivå og til å dekke opp etterslep i vedlikehold, opplyser regjeringen.

Solberg presenterer bevilgningen for Dagbladet i Bodø i dag, sammen med Kjell Børge Freiberg, stortingskandidat for regjeringspartneren Frp.

- Denne satsingen på grunnmuren representerer en flerårig forpliktelse fra regjeringens side, som vi følger opp i år, sier Freiberg.

Statsministeren sier regjeringen fortsetter å øke rammene til Sjøforsvaret fordi en stor del vedlikeholdsoppdragene erfaringsmessig går til norsk industri.

Flere døgn til sjøs

Sjøforsvaret er den militære grenen i Norges forsvar som ivaretar de maritime oppgaver i fred og krise og har en styrke på omtrent 4200 personer.

Regjeringen sier gjennom denne økte bevilgningen jobber for å øke antall seilingsdøgn i Sjøforsvaret. I 2014 gjennomførte Sjøforsvaret 214 seilingsdøgn. Det planlegges 324 seilingsdøgn i 2018, ifølge regjeringen.

Under framleggingen av statsbudsjettet i fjor fremskyndet regjeringen byggingen av tre nye fartøy til Kystvakten.