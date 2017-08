Rekordhøy tillit til norske jegere

Det viser en ny måling i Natur- og Miljøbarometeret fra TNS Kantar. 86 prosent av de spurte har svært eller ganske stor tiltro til at «jakt i Norge utføres på en human og forsvarlig måte».

– Dette er svært gode tall for oss som arbeider for at jakten skal foregå i skikkelige former, sier leder Runar Rugtvedt i Norges Jeger- og Fiskerforbund. Målingen viser at tre av fire nordmenn er generelt positive til jakt, det høyeste som er målt siden 2008.

– Vi er ydmyke for det faktum at vi utøver en aktivitet som krever særlig aktsomhet overfor andre naturbrukere. Vi kan love at vårt arbeid med fokus på sikkerhet, gode skudd og en fornuftig naturforvaltning skal videreføres, sier Rugtvedt.

Målingen viser større tillit til jakt og jegere generelt, men det er fortsatt mange som er ikke ser det slik. Målingen viser en svak økning blant dem som har liten tiltro til all jakt, mens tre av ti sier de har liten tiltro til jakt av ulv, omtrent samme nivå som 2014.

(NTB)