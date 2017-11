Republikaneren har i årevis kjempet mot homofiles rettigheter. Så ble han tatt på fersken ...

(Dagbladet): Republikaneren Wesley Goodman (33) har bygget seg en politisk karriere på å fremme kristne verdier og et anti-LHBT-syn. Han er også gift med en kvinne som årlig er med på å arrangere en anti-abort-marsj.

Fram til nylig var han en delstatsrepresentant og medlem av den lovgivende forsamlingen i Ohio, der han representerte delstatens 87. distrikt.

Goodman er plassert trygt ute på den ytre høyre fløyen i amerikansk politikk, og «kristne familieverdier» har vært en hjørnestein i hans politiske virke. Nå har han imidlertid trukket seg fra sin stilling, etter at han ble sett da han hadde sex med en annen mann inne på sitt kontor.

Goodman har gjentatte ganger hevdet at et «naturlig ekteskap» finner sted mellom en mann og en kvinne.

«Idealene med en kjærlig far og mor, et forpliktende og naturlig ekteskap og et omsorgsfullt samfunn er vel verdt å beskytte», kunne man lese på hjemmesiden hans - som nå er tatt ned.

Bruken av «naturlig ekteskap», spesielt blant amerikanske republikanere, henspiller på katolsk lov og kristen tradisjon som sier at ekteskapet kun skal være forbeholdt mann og kvinne.

Beklager

Goodman ble valgt inn som representant i Ohio i 2016. Før det jobbet han som rådgiver for den konservative republikaneren Jim Jordan. The Human Rights Campaign, den største LHBT-organisasjonen i USA, plasserte Jordan i sin «Hall of Shame» (skammens hall) i 2014, etter at han forsøkte å blokkere ekteskap for homofile i Washington DC.

Goodman bekrefter at han går av i en uttalelse:

- Vi bringer alle våre egne kamper og prøvelser ut i det offentlige liv. Det har vært sant for meg, og jeg beklager virkelig at mine valg og handlinger forhindrer meg fra å tjene velgerne og vår delstat på en måte som reflekterer de beste idealene ved offentlig tjeneste.

- Til alle dere som jeg har sviktet; jeg beklager. Når jeg nå beveger meg videre mot det neste kapittelet i mitt liv, ber jeg oppriktig om at dere respekterer mitt privatliv, og privatlivet til min familie og mine venner.

Innrømmet alt

Vitnet til hendelsen kontaktet stabssjefen i Representantenes hus i Ohio, Mike Dittoe. Han valgte igjen å kontakte partiets delstatsleder i Representantenes hus, Cliff Rosenberger - som umiddelbart kalte inn til et møte med Goodman.

- Jeg ble i går gjort kjent med detaljene om hans deltakelse i upassende oppførsel. Vi møttes seinere på dagen, og da anerkjente og bekreftet han påstandene. Det ble åpenbart at hans oppsigelse var det riktige å gjøre. Både av hensyn til ham selv, hans familie, velgerne og denne politiske institusjonen, sier Rosenberger.