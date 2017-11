Republikanerne «holdes som gisler». Et opprør mot Trump kan bli katastrofalt

(Dagbladet): Under ett år etter at Trump flyttet inn i Det hvite hus ser man tegn på at det er flere enn Demokratene som ønsker å kaste presidenten ut av Washington D.C. Mye tyder også på at flere Republikanere har begynt å posisjonere seg for å kjempe om å få Trump ut av presidentstolen i valget om tre år.

Til tross for at Trump fortsatt har støtte fra sitt eget parti, finnes det et knippe utbrytere som taler presidenten midt imot. Men flere av de ytterst få republikanerne som har gått i strupen på Trump, ser seg allerede om etter en ny jobb.

Det klare flertallet av Trumps partifeller gjør tilsynelatende sitt ytterste for å unngå å tråkke presidenten på tærne, i et forsøk på å få politiske gjennomslag, mener republikaneren Mickey Edwards, som tidligere representerte partiet og delstaten Oklahoma i Representantenes hus:

- De har tatt seg selv som gissel. Dersom de er skremt av tanken på å bli beseiret, så burde de legge det bak seg. Alt de risikerer er å miste jobben sin, sa Edwards nylig til LA Times.

Med kritikk av partiets egen president, følger også spekulasjoner i pressen rundt hvorvidt denne gjengen har planer om å forsøke å «kuppe» valget.

- De ser svakhet i denne presidenten. Det er ikke en hyggelig bransje vi er i, sa den republikanske senatoren, John McCain til New York Times om situasjonen i sommer.

Kan ende i katastrofe

Men et republikansk kuppforsøk kan ende i katastrofe. Donald Trump har tidligere vist at han er villig til å samarbeide med Demokratene i Kongressen, og under valgkampen truet han med å stille som uavhengig dersom Republikanerne ikke stilte seg bak ham.

Til tross for at han er en historisk upopulær president, har han likevel en betydelig lojal tilhengerskare blant de amerikanske velgerne.

- Dersom man fjerner Trump mot hans vilje, vil han ta med seg en stor del velgere ut av partiet. Det er en utbredt forståelse. Det kan igjen ødelegge Republikanernes muligheter for å vinne valg i flere år framover, mener USA-kjenner og Minerva-skribent Jan Arild Snoen.

Han mener det derfor er lite sannsynlig at Republikanerne vil stille med en egen motkandidat til Trump, slik ting ser ut i dag. Snoen understreker også at Trump fortsatt har en relativt god oppslutning internt i partiet.

- Men det kan selvfølgelig skje mye fram mot valget i 2020 som svekker Trumps posisjon i partiet, legger han til.

Og en rekke Republikanerne har allerede blitt nevnt som mulige utfordrere om tre år:

Ted Cruz - Senator fra Texas

Som Dagbladet tidligere har skrevet, var det mange som så på Ted Cruz som Det republikanske partiets framtid. Etter hvert som primærvalgkampen gikk sin gang i fjor, ble det mer og mer synlig at Cruz var den eneste fra partiet som kunne utfordre Donald Trump.

Valgkampen, der de to var store konkurrenter, ble stygg. Meget stygg.

I løpet av valgkampen ble Cruz kalt en «pussy» av Trump etter en debatt. Trump kalte også Cruz den største løgneren han noen gang hadde møtt. Den nåværende presidenten påsto også at Ted Cruz' far Rafael var tilknyttet John F. Kennedys drapsmann Lee Harvey Oswald.

Texas-senatoren beskyldte også Trump for å stå bak rykter om at han skulle ha hatt minst fem elskerinner på si - blant dem en prostituert. Cruz trakk seg til slutt fra valgkampen etter et knusende nederlag i Indiana.

Nå trekkes han fram av Washington Post som en mulig kandidat til å utfordre Trump om tre år. Cruz har selv ikke gitt noen tegn til at han ønsker å stille til valg, men har gjort det klart at han ikke tenker å være «Trumps servile bikkje».

«Jeg ville ikke vært så sikker på at han ikke fremdeles vil være tilgjengelig i 2020, under de rette omstendighetene. Dersom han stiller, så vil han være formidabel», skriver Aaron Blake - politisk analytiker for The Fix.

Cruz uttrykte i april bekymring for Republikanernes posisjon, og sa at «Warren kan slå Trump i 2020», ifølge The Hill.

Ben Sasse - Senator fra Nebraska

Sasse var tidlig ute med å markere sin avstand til Trump:

«Trump kommer åpenbart ikke til å vinne, men han kan fortsatt gjøre noe hederlig ved å tre til side og la Mike Pence prøve seg», tvitret senatoren nøyaktig én måned før valgdagen i fjor.

Da Trump i begynnelsen av oktober i år antydet at TV-selskapet NBC kan miste tillatelsene sine fordi kanalene deres «publiserer falske nyheter», var Sasse også raskt ute med å kritisere presidenten.

Så tidlig som i sommer kom også ryktene om at Sasse er i ferd med å posisjonere seg i forkant av det neste presidentvalget. Den unge politikeren er fortsatt relativt ukjent både i USA og i resten av verden. Han har likevel klart å markere seg som en krass kritiker av presidenten, og en dyktig retoriker.

Mer oppsiktsvekkende var likevel Sasses tur til Iowa for noen måneder siden, der han holdt en tale foran en samling på over 100 republikanere. Et besøk til Iowa, delstaten som holder det første nominasjonsvalget, er nærmest regnet som obligatorisk for alle amerikanske politikere som sikter seg inn på fast kontorplass i Det hvite hus.

Amerikanske medier skrev også tidligere i år at Sasse ser ut til å nærme seg republikanske pengegivere.

Jeff Flake - Senator fra Arizona

For to uker siden sørget republikaneren Jeff Flake for å gi presidenten en real hodepine, da Flake varslet at han ikke stiller til gjenvalg som senator til neste år.

Begrunnelsen var at han ikke ønsker å være «medskyldig» i Trumps måte å styre landet på.

I en tale i Senatet anklaget han Trump for å ha et skamløst forhold til sannheten, og han kalte presidentens oppførsel for både skjødesløs, skandaløs og uverdig. Dagen etter fastholdt han at det var viktig for ham å bryte tausheten om Trump, ifølge NTB.

- Det finnes et vendepunkt. Jeg håper vi når det vendepunktet, sa Flake til NBCs nyhetssending «Today».

Flake har også tidligere kritisert Trump, noe som har kostet ham mange stemmer.

Det har selvfølgelig Trump notert seg. Straks etter talen tvitret presidenten om hva han mener er den egentlige grunnen til at Flake ikke stiller til gjenvalg. Angrepet var også rettet mot Bob Corker, som heller ikke stiller til gjenvalg.

- Årsaken til at Flake og Corker har droppet å føre valgkamp for Senatet, er veldig enkel. De hadde null sjanse til å bli valgt. Nå framstår de som så såret og krenket, skriver Trump på Twitter.

Flake har ikke avvist at han kommer til å stille til presidentvalget i 2020.

- Det er fortsatt lenge til, svarte Flake på valgkampspørsmålet, ifølge Washington Post - som samtidig sår tvil om Flakes egnethet som presidentkandidat.

John Kasich - Guvernør fra Ohio

Kasich var blant utfordrerne som ble danket ut av Trump i Republikanernes nominasjonskamp i fjor. Siden har han blant annet gitt ut bok og forblitt en tydelig stemme i den amerikanske offentligheten.

I likhet med Flake har han ikke ønsket å avvise muligheten for at han stiller til valg i 2020. Han har riktig nok avvist ryktene om at han kommer til å stille sammen med Demokraten John Hickenlooper, i et forsøk på å forene et politisk splittet USA, som utenkelig.

- Kasich har et stort ego, og det er ikke utenkelig at han kan finne på å prøve seg på ett eller annet, mener Snoen.

Kasich har sammen med Flake dukket opp som høylytte kritikere av president Trump.

- Det kan tenkes at de vil gjøre noe for å markere motstand mot Trump. Eventuelt å stille som uavhengige kandidater. Det vil i så fall ganske sikkert innebære at Demokratene vinner valget, og samtidig skape trøbbel for Republikanerne i flere år framover. Nå er Republikanerne i «deep shit» uansett, men det er usannsynlig at det går så langt, mener Snoen.

Tidligere i år kom nyheten om at Kasich vurderer en ny tur til New Hampshire, som i likhet med Iowa er viktig fordi delstaten er blant de første til å holde nominasjonsvalg.

Kasich vant imidlertid kun nominasjonen i sin egen hjemstat Ohio i 2016, og vil få en tøff oppgave med å utfordre den sittende presidenten.