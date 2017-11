Reuters: Mugabe er avsatt som partileder

(Dagbladet): SISTE: Regjeringspartiet bekrefter på Twitter at de har avsatt Mugabe som partileder.

- Vi har avsatt president Mugabe, han er ikke lenger leder for ZANU-PF. Måtte han gå av med nåde, skriver partiet på Twitter.

Kona til presidenten, Grace Mugabe, er også avsatt som leder for kvinnebevegelsen i ZANU-PF, forteller kilder til Reuters.

BBC-journalisten Andrew Harding har delt en video på Twitter, som viser hvordan folk feirer nyheten:

It is done pic.twitter.com/Z6wSX4quoG — andrew harding (@AndrewWJHarding) November 19, 2017

Tidligere i dag opplyste Zimbabwes krigsveteran-leder Chris Mutsvangwa til Reuters at både president Robert Mugabe (93) og kona Grace Mugabe ville bli sparket og utvist fra regjeringspartiet ZANU-PF søndag.

- Jeg håper Mugabe forstår at han må levere sin avskjedssøknad og trekke seg, sa han.

We have recalled president Mugabe, he is no longer the president of ZANU PF. May he leave with grace. — ZANU PF (@zanu_pf) 19. november 2017

Samtidig vil tidligere visepresident Emmersom Mnangagwa, som fikk sparken forrige uke, bli gjeninnsatt i partiledelsen på et partimøte, ifølge Mutsvangwa.

Grace Mugabe vil også bli avsatt som leder for kvinnebevegelsen i ZANU-PF, sa Mutsvangwa.

Stiller seg bak kravet

Ungdomspartiet til ZANU-PF i Zimbabwe stiller seg bak kravet om at president Robert Mugabe må gå av. Ungdomspartiet har vært sterke støttespillere for Mugabe, men mener nå at «den aldrende statsmannen» bør tre til side.

Grace Mugabe må også gå av som leder for kvinnebevegelsen i regjeringspartiet, heter det videre i en uttalelse.

Alle de ti provinslagene i ZANU-PF har stilt seg bak kravet om den 93 år gamle presidentens avgang, og sentralstyret ventes å følge opp dette i løpet av søndagen.

Zimbabwes forsvarssjef Constantino Chiwenga skal i løpet av søndagen ha et nytt møte med Mugabe.

- Vil heller dø enn å trekke seg

President Robert Mugabe (93) ble satt i husarrest etter at militæret grep inn og sikret seg kontroll over hovedstaden Harare onsdag denne uka.

Mugabe, som har vært Zimbabwes president siden 1987, nekter imidlertid å gå av som president, og fredag dukket han uventet opp på en seremoni på et universitet i hovedstaden.

Både han og kona Grace sier de er klare for å dø for det de mener er rett. De har ingen planer om å trekke seg, melder nyhetsbyrået Reuters, som siterer Mugabes nevø, Patrick Zhuwao.

Avviser kupp

Hæren i Zimbabwe har presisert at de grep inn for å hindre at Mugabe skulle overlate makta til kona Grace, og avviser at de har gjennomfør et militærkupp.

Emmerson Mnangagwa, også kjent som «krokodillen», ble avsatt av Mugabe, i det som er et antatt forsøk på å gjøre Mugabes kone Grace til presidentens etterfølger.

Misnøyen med Mugabe skal blant annet stamme fra 90-tallet, da det en gang velstående Zimbabwe kollapset økonomisk. Mugabe er siden beskyldt for å ha ødelagt landets økonomi.

Titusener demonstrerte mot Mugabe

Lørdag trakk titusener ut i gatene i Zimbabwes hovedstad Harare for å demonstrere mot presidenten. Etter 37 år har folket fått nok - og for første gang på mange år kan de vise åpent hva de mener.

- Det er som julaften, sa demonstrant Fred Mubay til The Guardian.

Han mener at zimbabwerne har lidd lenge nok, og at de endelig har en grunn til å feire. En annen mann sier til BBC at zimbabwerne takker militæret for deres «fredelige inngripen».

Ifølge The Independent sang folk i gatene, og bilister tutet med bilhornene. Flere av demonstrantene bærte også skilt der det sto «Nok er nok. Mugabe må gå» og «Forlat Zimbabwe nå!».

Det er imidlertid ulike meninger om Mugabe i Harare og på landsbygda, skriver CNN. På landsbygda er det flere som fremdeles støtter Mugabe. Selv om de fleste har akseptert militærets innblanding som slutten på Mugabes presidentskap, blir ikke nyheten møtt med glede og feiring som i Harare, men med stille resignasjon.