Rita (19) ble voldtatt og drept for femti år siden. Nå ber politiet om hjelp i rørende video

(Dagbladet): «La oss endelig få rettferdighet for Rita Ellis», skriver Thames Valley-politiet i England på Twitter.

Der har de også delt en rørende video av klipp og bilder av Ellis, åstedet, og av Ritas søster Tina som forteller om sorgen etter drapet på sin 19 år gamle søster.

Se videoen øverst i saken.

Ingen siktelser

Rita Ellis kom aldri fram til huset hvor hun i november i 1967 skulle jobbe som barnepasser. På veien ble hun brutalt overfalt, voldtatt, og kvelt til døde, og ingen har noensinne blitt siktet for drapet.

Det skriver blant andre BBC.

Ifølge den britiske kanalen skjedde mordet på 19 år gamle Rita ved flyvåpenbasen RAF Halton, hvor hun også jobbet.

Liket hennes ble funnet av en turgåer neste dag, i et skogområde like ved basen.

Nytt håp

Nylig blusset det opp et nytt håp: Ved hjelp av en ny og fullstendig DNA-profil av det etterforskerne mener må være gjerningspersonen, kunne politiet gå inn og teste hele 200 mannlige mistenkte. Dette etter at politiet gjenåpnet saken for ti år siden.

Men ingen av dem matchet, og politiet er nå like langt. De har likevel ikke gitt opp, og ber innstendig om informasjon fra alle som kan bidra til etterforskningen.

- Jeg tror at morderen var en ung mann, muligens i en alder fra tenårene til midten av 20-åra, så nå er han sannsynligvis mellom seksti og åtti år gammel, sa politisjef Peter Beirne nylig i en uttalelse.

- Tilgir aldri

Ritas søster, Tina Streeter, var bare ti år gammel da søsteren ble drept. I videoen lagd av politiet forteller hun om storesøsteren sin, og om familiens lidelse som følge av hennes brutale død.

Hun har, i likhet med politiet, aldri gitt opp håpet om å finne gjerningsmannen, og om å få rettferdighet i saken.

Selv om gjerningspersonen melder seg selv til politiet, så er Tina klar på én ting:

- Jeg tilgir ikke. Jeg er ikke en av dem som sier at jeg har tilgitt personen. Jeg kunne aldri tilgitt, aldri.