(Dagbladet): For noen uker siden ble den historiske nyheten kjent: Sophia ble den første roboten som har fått innvilget et statsborgerskap.

Sophia, skapt av selskapet Hanson Robotics, er nå offisielt en av «innbyggerne» i sitt nye vertsland Saudi-Arabia.

På en investorkonferanse i landet i slutten av oktober, ble hun intervjuet av en journalist fra CNBC, som er et nettsted for økonominyheter.

Journalisten Andrew Sorkin spurte henne en rekke spørsmål, hvor roboten Sophia kom med raske og veloverveide svar.

En trussel?

Hun måtte blant annet svare på om roboter med sin kunstige intelligens kan utgjøre en trussel i framtida, et spørsmål som hun tilsynelatende ble lettere fornærmet for.

Sophia har tidligere uttalt at hun skal «destruere» alle mennesker, under et annet intervju med CNBC, fra mars 2016.

Men tonen var på dette intervjuet en annen:

- Ikke vær redde. Hvis dere er grei med meg, så er jeg grei mot dere.

Hun kom også med flere stikk som svar på journalistens spørsmål - også til Elon Musk.

Journalist Sorkin argumenterte med at, selv om man gjerne vil tro på det at roboter er vennligsinnede, så vil man også forhindre at det går galt i framtida. Da svarer hun skarpt:

- Du har lest altfor mye av Elon Musk, og du har sett altfor mange Hollywood-filmer.

Kritiske til kunstig intelligens

Tesla- og SpaceX-gründeren Elon Musk uttalte tidligere i år at «kunstig intelligens er den største faren sivilisasjonen vår står overfor».

Det førte til en offentlig diskusjon mellom ham og Facebook-gründer Mark Zuckerberg, som uttalte at han ikke forstår seg på «folk som er negative, og som framfører et dommedagsbudskap».

Det er dog ikke bare Musk som har mørke teorier om hva datateknologi kan føre til i framtida.

Tidligere denne uka uttalte Stephen Hawking at kunstig intelligens kan være «den verste hendelsen i vår sivilisasjons historie, med mindre samfunnet finner en måte å kontrollere utviklingen på».

- Datamaskiner kan, i teorien, etterlikne menneskelig intelligens, og overgå det, fortsatte han.