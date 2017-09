Rødt: - Derfor er Ap i krise

(Dagbladet): Rødt-leder Bjørnar Moxnes hevder at Arbeiderpartiets fall på meningsmålingene er dramatisk, men ikke uforståelig.

- Folks tilbakemeldinger på valgmøter og på gata er at Arbeiderpartiet er for likt Høyre, også i asyl- og innvandringspolitikken.

- Jonas Gahr Støre snakker om at vi står foran et retningsvalg, men han har problemer med å overbevise folk om at Ap står for en annen retning.

- I noen veldig viktige spørsmål blir det stø kurs med Støre, fordi han går til valg på samme politikk som Erna Solberg, sier Moxnes til Dagbladet.

Privat profitt

Han trekker fram Rødts fanesak, kampen mot at selskaper tjener seg rike på privat drift av barnehager og sykehjem.

- Jeg møter mange velgere som ikke skjønner hvorfor Arbeiderpartiet er så uklare i denne saken, særlig siden velferdsprofitørene truer bærekraften i velferdsstaten. Ikke bare tapper de store summer ut av felleskassa, men de svekker også skatteviljen når folk ser at skattepengene forsvinner til privat berikelse.

- Mange fagorganiserte setter pris på at Rødt er tydelige i denne saken, og vi har opinionen på vår side. Hele 88 prosent av dem som har tatt stilling mener at vi skal stanse eller kraftig begrense privat profitt fra fellesfinansiert velferd, sier Bjørnar Moxnes.

Sager over bjelken

Partilederen poengterer at han også møter velgere som etterlyser en tydelig politikk fra Arbeiderpartiet mot bemanningsbyråene, for å bekjempe bølgen av sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

- Bemanningsbyråene sager over bærebjelken i den norske modellen ved å erstatte fast ansatte med innleide. Løsarbeidersamfunnet er nå tilbake i bransjer som bygg og anlegg, bilpleie og reinholdbransjen.

- Tillitsvalgte som står midt oppi det vil ha tilbake lovforbudet mot bemanningsbyråene, som vi hadde helt fram til år 2000. Det kravet går Rødt til valg på.

Fra Ap til Rødt

Bjørnar Moxnes er overbevist om at en rekke Ap-velgere melder overgang til Rødt på valgdagen.

- Ap-velgere forteller at de vil stemme på oss er forbannet over at Støre i sommer inviterte Venstre inn i varmen som mulig regjeringspartner, mens han slamret igjen døra for Rødt.

- Folk skjønner ikke tanken bak at Ap vil samarbeide med Venstre, for LO-lederen har jo helt rett når han sies at Venstre har en uspiselig arbeidslivspolitikk.

- Venstre-flørten har nok vært tung å svelge for trofaste Ap-velgere i fagbevegelsen.

På vippen

Drømmesitsen til Bjørnar Moxnes når stemmene er telt opp 11. september er et rødgrønt flertall med Rødt på vippen.

- Jeg håper at Jonas blir avhengig av oss for å bli statsminister og for å få gjennom budsjettene sine i Stortinget. Han må ta innover seg at dersom han er avhengig av våre stemmer på Stortinget, må vi få noe igjen for det politisk. Hvis ikke, må han forsøke å lokke KrF og Venstre over til seg. Det inviterte han til i sommer og ble hardt straffet av velgerne.

Skal presse Støre

De siste månedene har Rødt-lederen turt å snakke høyt om et resultat over sperregrensa.

- Det begynte å løsne i mars-april. Nå er vi inne med åtte-ni stortingsrepresentanter på enkelte målinger, mens vi er like under sperregrensa på andre.

- Rødt vil bli en stortingsgruppe som vil sette knallhardt press for å bekjempe de økende forskjellene, få profitørene ut av velferden, samt å rydde opp i arbeidslivskriminaliteten. Dette skal vi presse Støre på fra første sekund, sier Bjørnar Moxnes.

Allianse på venstresida

Rødt-lederen håper å flytte tyngdepunktet på Stortinget mot venstre.

- Vi skal være en alliert med SV og MDG for en bedre klimapolitikk og en menneskelig asylpolitikk. Ei stor Rødt-gruppe på Stortinget vil gi en helt annet tyngde bak disse sakene.

- Hvis Rødt skal få til de politiske endringene vi ønsker, så er vi avhengig av et nytt stortingsflertall. Da er det første vi skal gjøre å hive Erna og hennes statsråder ut av regjeringskontorene, sier Bjørnar Moxnes.