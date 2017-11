Rømte fra psykiatrisk institusjon i 2012

(Dagbladet): Ifølge flere amerikanske medier rømte Devin P. Kelley (26) fra en psykiatrisk institusjon i 2012.

26 mennesker ble drept da Kelley åpnet ild i en kirke i Sutherland Springs i Texas søndag. Kelly rømte fra stedet og tok trolig sitt eget liv etter å ha blitt beskutt av en mann som bodde i nærheten av kirken.

Drapstrusler mot overordnede

Kelley har tidligere prøvd å smugle våpen inn på en militærbase hvor han var stasjonert.

Kelley hadde kommet med drapstrusler mot flere av sine overordnede på luftforsvarsbasen Holloman i New Mexico.

Etter å ha forsøkt å lure med seg våpen inn på basen, ble han plassert på en psykiatrisk institusjon. Han rømte derfra for en kort periode i 2012.

Opplysningene kommer fram i en politirapport som avisa Washington Post og fjernsynsstasjonen KPRC-TV har fått tilgang til.

«En fare for seg selv og andre»

Ifølge rapporten ble politiet sendt til en bussterminal etter at Kelley rømte fra Peak Behavioral Hospital. Han hadde tenkt til å ta en buss ut av staten. Personen som meldte Kelley savnet fra sykehuset advarte politibetjentene om at Kelley led av psykisk sykdom. I rapporten stod det også at han hadde forsøkt å gjennomføre dødstrusler mot overordnede i militæret og var «en fare for seg selv og andre.»

Kelley hadde blitt sendt til sykehuset etter at han ble stilt for en militærdomstol for å ha angrepet kona og stesønnen i 2012. Han ble dømt og ble senere degradert og avskjediget i unåde. Kelley måtte sone ett år i fengsel.

Kelley skal ikke ha oppført seg truende da politiet fant ham på busstasjonen.

I tillegg rykket politiet ut etter meldinger om familievold i 2014. Den gangen skal volden ha vært rettet mot Kelleys kjæreste, som senere ble hans andre kone, skriver NTB.

Forsvaret varslet ikke

At Kelley er dømt for vold mot familien sin, burde forhindret ham i å kjøpe våpen.

Ifølge forsvarsdepartements regler skal det føderale politiet FBI varsles når militært personell dømmes for vold eller lignende lovbrudd.

Dersom opplysningene om dommen mot ekssoldaten hadde vært meldt inn i henhold til regelverket, ville det hindret ham fra å få våpentillatelse.

Luftforsvaret bekrefter at Kelleys rulleblad ikke ble overført til FBI, og stabssjefen og ministeren med ansvar for luftforsvaret har bedt om en gjennomgang av saken, ifølge NTB.

Kelleys telefon

Under en pressekonferanse tirsdag kveld norsk tid informerte sikkerhetsmyndighetene i Texas om at alle de døde er identifisert og at pårørende er varslet, men av de avventer med å offentliggjøre navnene.

På pressekonferansen ble det også informert om at etterforskerne strever med å få tilgang til Kelleys telefon.

Kelleys mobiltelefon er sendt til FBIs laboratorium utenfor Washington der teknologieksperter jobber med å kunne ta seg forbi krypteringen.

Ifølge FBI-talsmann Christopher Combs gjør dette etterforskningen vanskeligere.

- Vi har så langt ikke klart å ta oss inn på den. Men jeg kan bekrefte at vi jobber så hardt vi kan for å få det til, sier han.

Saken oppdateres.