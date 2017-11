Rørleggeren ble tilkalt på rutineoppdrag. Nå legger kommunen seg flat etter makabert funn

(Dagbladet): En død mann lå 18 dager med sin dødsattest på magen, før han ved en tilfeldighet ble funnet av en rørlegger i den danske kommunen Frederiksberg, skriver danske BT.

- Vi må erkjenne at det har skjedd en feil, som ikke skulle ha skjedd, sier sunnhets- og omsorgssjef i Frederiksberg kommune, Torben Laurén, til avisa.

Det var først da en nabo i den samme oppgangen kjente en merkelig lukt, 18 dager seinere, at det makabre funnet ble gjort. Naboen ringte etter en rørlegger, som skulle undersøke om det var noe galt med avløpet.

Blokkas vaktmester slapp rørleggeren inn i leiligheten, og gjorde der den grufulle oppdagelsen.

- Man skal ikke tro

Mannen døde 22. september i år. En lege og en sykepleier fra kommunen besøkte adressen samme kveld for å skrive ut dødsattesten. Sykepleieren var overbevist om at en annen kollega allerede hadde kontaktet et begravelsesbyrå, og etterlot derfor dødsattesten på magen til den avdøde - som hun trodde skulle hentes neste dag.

Men sykepleieren som hadde vært i leiligheten tidligere på dagen hadde aldri kontaktet begravelsesbyrået. Dermed ble mannen liggende død i flere uker.

- Man skal ikke tro i den situasjonen, man skal vite, sier Laurén til BT og legger til:

- Derfor har vi revidert våre retningslinjer, slik at det nå er helt tydelig at det ikke er den enkelte sykepleierens ansvar - men teamlederens - at det blir bestilt henting av den avdøde borgeren. Det skal dokumenteres og kontrolleres, og nå har vi tydelig beskrevet det i våre prosedyrer.

- Oppriktig lei seg

Laurén sier at kommunen aldri tidligere har gjort liknende feil, og sier at det gjør ham sint at dette dødsfallet endte som det gjorde.

Saken er registrert som en såkalt uønsket utilsiktet hendelse, og de to sykepleierne er fortsatt ansatt i kommunen, skriver BT.

- De er oppriktig lei seg over situasjonen. Det er en feil som ikke skal skje, men det finnes ikke anledning til påtale eller annet, sier han.