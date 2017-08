Russerne jubler over historisk reise fra Hammerfest til Sør-Korea. Men ikke alle er like begeistret

(Dagbladet): Det russiske tankskipet «Christophe de Margerie» har foretatt en historisk reise gjennom arktiske farvann, ifølge The Guardian. Den britiske avisa viser til en ferd fra Hammerfest til Boryeong, angivelig gjennomført på 19 dager.

Det er 30 prosent raskere enn tiden en liknende båt bruker på å reise sørover via Suez-kanalen.

- Det var en veldig rask reise, særlig med tanke på at båten ikke hadde noe støttefartøy til å bryte isen foran seg, sier Bill Spears, talsmann for eierselskapet Sovcomflot, ifølge The Guardian.

Optimistisk Putin

I mars rapporterte Nasa om rekordlave mengder isdekkede havområder vinterstid.

Dette som følge av økende temperaturer, kraftige vindkast og stormfullt vær.

Russland har lenge snakket varmt om å utnytte denne issmeltingen til skipsfart og energiutvinning.

- Av både økonomiske og militære grunner kommer vi til å pøse ressurser inn i Arktis, sa president Vladimir Putin tilbake i juni.

Ser økonomiske muligheter

Nå ser det statseide Sovcomflot lyst på sine muligheter.

- Før var ruten nordover bare åpen fire måneder i året, og du trengte isbrytere, så dette er et betydelig framskritt, sier pressetalsmann Spears, ifølge BBC.

- Antageligvis kommer ikke ismengdene til å øke stort i løpet av de neste 30 årene, legger Bill Spears til om forholdene som gjorde Christophe de Margeries reise mulig.

- Enorm miljørisiko

Ikke alle er like begeistret.

Blant dem er John Maggs, talsperson for aktivistgruppa Seas At Risk.

Han mener at global oppvarming er årsaken til russernes vellykkede ferd, og frykter negative konsekvenser av økt aktivitet i nordområdene.

- Miljørisikoen er enorm, sier Maggs, ifølge BBC.

Peker på «ironisk» utvikling

Maggs viser til faren for ulykker, samt at utslipp av svart karbon skal skitne til snø og is. Samtidig peker Simon Boxall, en oseanograf ved universitetet i Southampton, til en utvikling han omtaler som «ironisk».

- Det ironiske er at klimaendringer fører til at vi bruker mindre drivstoff på ferden til Stillehavet, sier Boxall til The Guardian.