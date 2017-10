Russisk helikopter har styrtet i havet ved Barentsburg

Har du tips/bilder? Send SMS/MMS til 2400 eller e-post til [email protected]

(Dagbladet): Åtte personer skal ha vært om bord i helikopteret som gikk ned i havet omtrent 2-3 kilometer fra Barentsburg, ifølge Hovedredningssentralen Nord-Norge.

- Helikopteret skulle fly fra Pyramiden til Barentsburg. Det ble meldt savnet omtrent klokka 15.35 og bekreftet gått ned rundt ti minutter seinere, oppdaterer HRS på Twitter.

Katastrofealarm

- Sykehuset i Longyearbyen har utløst katastrofealarm, sier pressevakt ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Marit Einejord til Dagbladet.

- Vi følger nå vår beredskapsplan. Ledelsen har samlet seg i Tromsø, og er kalt sammen for å koordinere innsatsen videre nå, fortsetter Einejord.

- Hva kan du si om sykehuset i Longyearbyen?

- Det er et lite beredskapssykehus, som er avhengig av samarbeid med sykehuset i Tromsø.

Utover det har hun ingen kommentarer om ulykka på nåværende tidspunkt.

Ifølge NRK skal flere båter ha kommet fram til styrtstedet, mens Sysselmannens tjenestefartøy Polarsyssel er på vei.

- Snakk om styrt

- Vi fikk melding fra sysselmannen om at et helikopter var gått i sjøen ikke så langt fra Barentsburg klokka 15.45, sier Tore Hongset ved Hovedredningssentralen Nord-Norge til Dagbladet.

Pyramiden Pyramiden var en sovjetisk, senere russisk, bosetning på Svalbard. Den ble grunnlagt av Sverige i 1910, og solgt til Sovjetunionen i 1927.



Pyramiden ligger ved Billefjorden i Dickson Land på Spitsbergen. Den har sitt navn fra det pyramideformede fjellet som ligger like ved.



Bosetningen hadde på det meste over 1000 innbyggere. Kilde: Wikipedia

- Det er en strekning hvor det rutinemessig flys arbeidere. Vi har fått beskjed om at det var åtte personer om bord, forteller Hongset.

- Så vidt vi har hørt, er det snakk om en styrt. Det har ikke kommet nødmelding fra helikopteret, sier Hongset.

Det skal være et helikopter av typen Mil MI-8. Hendelsen skal ha skjedd under en flyging mellom Pyramiden og til Barentburg.

Iverksetter søk

Nå iverksettes det søk. To kystfartøy er på vei til stedet, samt redningshelikopteret på Svalbard. Det er også en mindre båt på stedet om kort tid.

HRS fikk beskjed om at helikopteret var gått i sjøen av Sysselmannen på Svalbard.

- Superpumaen til Sysselmannen har tatt av og vil være på stedet om få minutter. Polarsyssel er også varslet, og KV Barentshav er bedt om å gå til området, men de befinner seg 200 nautiske mil unna.

- Det er en liten båt som befinner seg på stedet, og vi håper å ha mer informasjon snart, sier redningsleder Tore Hongset ved Hovedredningssentralen Nord-Norge til Svalbardposten

Fikk beskjed om å snu

Jostein Forsberg var på vei med båt fra Barentsburg til Longyearbyen, da de fikk beskjed om å snu for å være tilgjengelig for å bistå i et eventuelt redningsarbeid.

- Vi ble oppkalt av Bodø Radio som ba oss om å snu. Vi er en av få båter i området, og vi er visst nærmest der helikopteret styret. Vi er nå på vei til Barentsburg, sier Forsberg til Dagbladet.

Han forklarer at det har vært tett snø og tåke i området, men at det har lettet litt nå.

Barentsburg er en gruveby ved Grønfjorden i Nordenskiöld Land på Svalbard, med om lag 435 innbyggere, nesten utelukkende russere og ukrainere.



Dagbladet følger saken.