Russland hevder at Adam ville drepe Putin i et bombeangrep. I går ble han skutt og kona drept

(Dagbladet): I 2012 ble tsjetsjenske Adam Osmajev beskyldt for å ha planlagt å ta livet av Russlands president Vladimir Putin. I går ble Osmajev forsøkt drept for andre gang på fire måneder.

Forrige gang ble han reddet av kona Amina Okujeva, som skjøt og skadet attentatmannen. I går mistet Okujeva livet i angrepet mot paret.

De to kjørte bil da en eller flere ukjente personer løsnet skudd mot dem ved en togovergang utenfor Ukrainas hovedstad Kiev mandag.

- Amina døde som følge av skadene hun ble påført. Adam Osmajev ble skadd, men kommer til å overleve. Jeg snakket nettopp med ham på telefonen, opplyser Anton Gerasjenko, rådgiver for Ukrainas innenriksminister på Facebook, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Ukrainske myndigheter har så langt ikke presentert noe mulig motiv for den siste skyteepisoden.

Forsøkt drept av «leiemorder»

Angrepet er andre gang i år Osmajev har blitt forsøkt drept. I juni overlevde han et angrep fra en antatt leiemorder, som ble skutt og skadet av Okujeva etter at han hadde skadet Osmajev.

Mannen hadde introdusert seg som Alex Werner, og fortalt at han jobbet som journalist for den franske avisa Le Monde i Ukraina. I virkeligheten het han Artur Denisultanov-Kurmakajev, og under dekke av å være journalist prøvde han å drepe Amina Okujeva og ektemannen Adam Osmajev, ifølge Ukrainas innenriksdepartement.

- Han var elegant, rolig og selvsikker, sa Amina Okujeva til New York Times den gang.

Ukrainske myndigheter var raskt ute med å stemple Denisultanov-Kurmakajev som en leiemorder. Men mannen, som lot som om han var en journalist, hadde intervjuet Amina Okujeva flere ganger.

Ble reddet av kona

I forbindelse med det som skal ha vært det fjerde intervjuet, hadde Denisultanov-Kurmakayev bedt paret om å plukke ham opp i bilen deres - slik at de kunne komme seg til den franske ambassaden. Under bilturen hadde mannen plutselig spurt om de kunne stanse bilen for å gjøre intervjuet, og om paret kunne sitte i baksetet for å motta en gave.

Okujeva har forklart at paret satt i baksetet, mens Denisultanov-Kurmakajev dro fram en pistol og sa «Her er gaven deres» og begynte å skyte mot Osmajev. Mens Osmajev, som hadde blitt skutt, kjempet for livet med attentatmannen, dro Okujeva fram en pistol fra under kåpa og skjøt den antatte leiemorderen fire ganger.

- Jeg vil være takknemlig til evig tid. Takket være hennes reaksjon er vi begge i live i dag, sa Osmajev til New York Times.

Ekteparet er godt kjent i Ukraina. For å forstå hvorfor må man gå noen år tilbake i tid.

«Skulle bombe Putin»

I begynnelsen av februar i 2012 stormet ukrainske sikkerhetsstyrker et hus i Odessa og arresterte to personer, etter at russisk etterretning hadde avslørt det de hevdet var attentatplaner mot president Vladimir Putin.

Nyheten om pågripelsen ble kjent én uke før det russiske presidentvalget, som Putin vant med god margin. Og de dramatiske beskyldningene om at en sørrussisk islamist-gerilja hadde planlagt et bombeangrep mot Putin i Moskva ble møtt med krass kritikk fra flere hold.

Russisk etterretning mente den tsjetsjenske opprørslederen Doku Umarov var oppdragsgiver for attentatplanene mot Russlands sterke mann.

Attentatet skulle enten gjennomføres ved at mannen som døde skulle prøve å komme så nær Putin som mulig og utføre en selvmordsaksjon, eller ved å bruke anti-tank-miner mot bil-kortesjen som hver dag frakter Putin til Moskva sentrum.

Mente han ble torturert

En av mennene som ble pågrepet var nettopp tsjetsjenske Adam Osmajev. Tsjetsjeneren som den gang var 31 år gammel ble paradert på russisk TV, med åpenbare skader, stotret fram en tilståelse foran det russiske folk. Menneskerettsaktivister var raskt ute med å hevde at tilståelsene hadde kommet som resultat av tortur.

- Det skjønte jeg bare ved å kaste et blikk på bildene, sa Stanislav Dmitrijevskij i Russlands anti-tortur-komité den gang, ifølge NRK.

Osmajev ble arrestert i Ukraina, men utleveringen til Russland ble stoppet av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Han ble imidlertid fengslet i Ukraina for ulovlig oppbevaring av eksplosiver.

Etter revolusjonen i Ukraina i 2014 ble Osmajev løslatt, og han og kona ble med i en gruppe av tsjetsjenere som kriger mot separatister i den østlige delen av landet. Osmajev har vært leder av gruppen siden 2015.

Fem år tidligere hadde russiske myndigheter beskyldt Osmajev for å ha planlagt å drepe den russisk-støttede Tsjetsjenske lederen Ramzan Kadyrov. Heller ikke det endte med fengsling, da saken ble henlagt på bevisets stilling, ifølge Kyiv Post.

Bilbombe

Det siste angrepet kommer bare få dager etter at en bilbombe drepte to personer og skadet tre, blant dem den radikale politikeren Igor Mosiychuk.

- Drapsforsøket mot Mosiychuk er knyttet til hans profesjonelle aktiviteter og politiske synspunkter. Det er åpenbart at dette er verket til våre fienders hemmelige tjenester, skrev det radikale partiets leder Oleg Lyashko på Facebook.

Okujeva linkes til Mosiychuk, da han tidligere jobbet som rådgiver for ham.

Mosiychuk har selv lagt skylda for drapsforsøket mot ham selv på Russland, mens ukrainsk politi sier at Russisk innblanding er en av flere mulige motiver de undersøker.

Russland har på sin side avfeid beskyldningene som et resultat av de anti-russiske holdningene i Ukraina.