Russland hevdet de hadde fotobevis for amerikansk IS-støtte. «Beviset» var hentet fra et mobilspill

Det russiske forsvarsdepartementet hevder å ha fotobevis for at USA støtter IS i Syria, men noen av bildene viser seg å være hentet fra et mobilspill.

Departementet hevdet først at bildene ble tatt nær grensa mellom Syria og Irak 9. november og beskrev dem på Facebook og Twitter som «ugjendrivelige beviser for at USA beskytter kampenheter fra IS».

Gamle og falske bilder

«USA skjuler IS' kampenheter så de kan gjenvinne sin kampstyrke, utplasseres på nytt og bruke dem til å fremme amerikanske interesser i Midtøsten», hevdet russerne.

Men noe skurret. Bildene var nemlig ikke nye. De var gamle. Og ett av dem var heller ikke hentet fra virkeligheten.

Flere som analyserte bildene, blant dem russiske Conflict Intelligence Team (CIT) , viste til at ett av dem var hentet fra mobilspillet «AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron».

Andre bilder så ut til å være hentet fra videoer som det irakiske forsvarsdepartementet offentliggjorde i 2016, av det irakiske flyvåpenets bombing av jihadister utenfor Falluja, ifølge CIT.

The Guardian omtaler også saken og konstaterer at det russiske forsvarsdepartementet slettet Facebook-oppføringen og bildene da foto-bløffen ble kjent. Kopien av Facebook-posten har departementet derimot ikke greid å slette.

Beklaget og trakk tilbake

Departementet beklaget tirsdag kveld den første versjonen av saken, men publiserte flere andre bilder som de også hevder er «ugjendrivelige beviser» for at USA støtter IS i Syria.

«Den amerikanske kommandoens nei til å utføre angrep på konvoier med IS-terrorister som trakk seg tilbake fra Albu Kamal 9. november er et objektivt faktum som reflekteres i transkripsjonen av samtalene», heter det i en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet, ifølge nyhetsbyrået Interfax.

De første bildene ble ifølge departementet lagt ut ved en feil av en sivilt ansatt i departementet.

Russiske myndigheter har tidligere anklaget USA for å «late som» om de kriger mot IS i Irak, for så å la de ytterliggående islamistene slippe inn i Syria der amerikanerne og russerne støtter hver sin side i krigen. Pentagon har avvist dette.

Under Donald Trumps nylig avsluttede Asia-turné møttes statslederne for Russland og USA hverandre, Trump og Vladimir Putin. Møtet var kort, men etter møtet publiserte den russiske regjeringen en felles uttalelse fra de to om Syria-konflikten.

- Presidentene diskuterte behovet for å redusere menneskelig lidelse i Syria og oppfordret alle FNs medlemsland til å øke sine bidrag for å hjelpe til med å møte de humanitære behovene de neste månedene, heter det i uttalelsen, der det også stod at de to er fast bestemt på å nedkjempe IS - men at de også er enige om at det ikke finnes noen militær løsning på konflikten.

I tillegg skal Trump og Putin ha uttrykt tilfredshet med innsatsen som gjøres for å unngå «hendelser» mellom russiske og amerikanske styrker i Syria.

Krever amerikansk tilbaketrekning

Begge landene har luftstyrker i det krigsherjede landet. Men Russland støtter de syriske regjeringsstyrkene, og USA støtter ulike opprørsgrupper. Dette har skapt bekymring for at det kan oppstå sammenstøt mellom russiske og amerikanske styrker.

Begge stormaktene samt deres allierte på bakken deltar imidlertid i kampen mot IS.

Tirsdag ble det også kjent at Syria krever amerikansk tilbaketrekning fra landet og viser til at kampen mot IS snart er over.

USAs militære tilstedeværelse vil heller ikke bidra til å tvinge fram en politisk løsning i landet, heter det i en kunngjøring gjengitt av statlige syriske medier.

(Dagbladet/NTB)