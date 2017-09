Rutefly meldte fra om drone på 1800 meters høyde over Oslo: - Veldig farlig, sier politiet

Politiet fikk fredag kveld melding fra Avinor om at et rutefly observerte en drone i en høyde på 6000 fot over Skøyen i Oslo. Politiet ser alvorlig på saken.

- Det er veldig høyt, veldig farlig og helt ulovlig. Droner kan fly i maksimalt 120 meters høyde sier operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet har fredag kveld folk på bakken i området som leter etter droneføreren.

- Her tar vi gjerne imot tips hvis noen har sett noen fly droner i området, sier Jøkling.

Politiet fikk melding om saken via Avinors kontrollsenter ved 19-tiden. Det var piloter i et passasjerfly på vei til Gardermoen som meldte fra om saken.

- Denne høyden er høyere enn innflygingshøyden til mange fly, sier operasjonslederen.

