Ryan (28) stoppet New York-terroristen. - Han er en helt

(Dagbladet): Politimannen Ryan Nash var ute på et annet oppdrag i nærheten, sammen med en kollega, da de hørte meldinger om en trafikkulykke like ved.

De rykket raskt til stedet, og det viste deg å være noe helt annet enn en vanlig trafikkulykke. Ryan møtte mannen som akkurat hadde tatt livet av åtte personer.

Politimannen konfronterte den antatte gjerningsmannen Sayfullo Saipov idet han kom ut av den hvite pickupen han hadde kjørt ned en gang- og sykkelvei med, for så å krasje i en skolebuss.

Åtte personer døde og totalt 20 personer ble rammet av det som etterforskes som et terrorangrep. Den 28 år gamle politimannen var den som satte en stopper for det hele. Han skjøt gjerningsmannen, som nå ligger på sykehus, operert, men ser ut til å overleve.

- En helt

Både guvernøren i New York og politiet hyller nå politimannens raske avgjørelse og heltemodige innsats for å hindre at flere menneskeliv gikk tapt.

- Ryan sier selv at det bare er en del av jobben hans å holde alle trygge. Men alle i New York burde være takknemlige for at Ryan og hans partner rykket ut, sier John Miller ved politiet i New York på en pressekonferanse i ettermiddag.

Miller forteller videre hvordan ting i slike situasjoner er veldig uklare, og at man ikke vet om vedkommende har bombe eller flere våpen.

Flere kunne blitt skadd

Idet gjerningsmannen kom ut av pickupen han hadde leid i New Jersey for å kjøre ned mennesker med, skal han ha holdt opp det som først ble regnet som ekte våpen, men som viste seg ikke å være ekte.

- Situasjonen var farlig og mange flere mennesker kunne vært i fare. Gjerningen hans var avgjørende, sier Miller.

Også guvernør i New York takket Ryans heltemodige innsats:

- Han var en helt. NYPD er ikke bare lederskap, men menn og kvinner som er der ute hver dag. Tjenestemann Nash viser hvor viktig, talentfulle og modige de er, sier han.

Gjerningsmannen fulgte ikke politimannens ordre om å legge ned våpnene og dermed skjøt politimannen ham og traff ham i magen. Ryan ble med i NYPD i juli 2012.

Angrep av IS

29 år gamle Sayfullo Saipov fra Usbekistan skal ha blitt radikalisert i USA, og politiet kunne på en pressekonferanse i ettermiddag opplyse at han hadde planlagt angrepet i flere uker.

Politiet kunne også bekrefte at dette var et angrep av IS, da håndskrevne notater på arabisk på åstedet tilsa dette.