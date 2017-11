- Rystet av Siv Jensen

(Dagbladet): SVs Kari Elisabeth Kaski har fulgt eskaleringen i SSB-striden med vantro i dag.

-Jeg er ganske rystet over det som har skjedd og Siv Jensens håndtering av dette. Særlig sluttspillet de siste timene, sier hun til Dagbladet.

For en time siden gikk Jensen ut og sa at hun ikke har tillit til Christine Meyer. Et par timer tidligere holdt Meyer en pressekonferanse der hun sa at hun var bekymret for SSBs uavhengighet og at hun ble utsatt for politisk press i spørsmålet om SSBs innvandringsregnskap.

Elendig lederskap

- Vi er skeptiske til mye av det som kommer fram rundt omorganiseringen og om SSB klarer å fylle den rollen de skal fylle.

- Men måten Jensen har opptrådt på, er elendig lederskap.Hun har latt Meyer henge ute til tørk, uten selv å ta ansvar, og uten selv å gi uttrykk for hvordan hun mener SSB skal være organisert. Det har hun ikke sagt noe om i det hele tatt. Det er svakt. Hun må ut og avklare så vi kan få en reell debatt om hvordan SSB skal organiseres, for det trengs, sier Kaski.

- Oppsiktsvekkende

Også nestleder i Ap, og finanspolitisk talsperson,Trond Giske, er sjokkert over utviklingen i dag.

- Det mest oppsiktsvekkende er uttalelsene som kommer fra Christine Meyer, der hun sier at hun har opplevd støtte for omorganiseringen helt fram til debatten om flytting av konkrete forskere begynte, sier nestleder i Ap, og finanspolitisk talsperson,Trond Giske.

- Det reiser et veldig stort spørsmål: Hvilket samtykke har Siv Jensen, skriftlig eller muntlig gitt for å gjennomføre dette? Jensen sier det motsatte, at hun har bedt Meyer om å la dette bero. Det stemmer ikke overens. Vi må få på det rene hvilke av de to virkelighetsbeskrivelsene som stemmer, sier Giske.

Vil bli fulgt opp

Han sier dette er et spørsmål som vil bli fulgt opp i Stortinget.

- Dersom Jensens bakgrunn for å gripe inn ikke er prinsipiell, men at innvandringsregnskapet så ut til å ryke, så er det ekstra bekymringsfullt. Siv Jensen er i sin fulle rett til å ha meninger om de overordnede spørsmålene i SSB, men ikke enkeltprosjekter og tema. Det ligger under SSB, sier han.

Kaski mener Jensen har vært fraværende i debatten om SSB, alt for lenge.

- Jensen viser først interesse når det blir usikkerhet knyttet til innvandring. Det er en avsporing.

Meyer sier hun frykter for SSBs uavhengighet?

- Vi må lytte til det hun sier. Det er hennes oppfatning av det hun har fått fra Jensen. Vi vet ikke hva som har blitt sagt mellom dem. Jeg mener at det må være varsomhet fra politisk hold om å detaljstyre hva slags forskning SSB skal drive med. Samtidig er det Finansdepartementet og til syvende og sist Stortinget som skal avgjøre hvilken rolle SSB skal spille. Men jeg forstår hennes bemerkning om detaljstyring på et betent område, sier hun.

.