- Sannsynligheten for at Høyre blir større enn Ap er bare på fem prosent

(Dagbladet): Tallknuserne i Norsk regnesentral har i dag lagt fram sine ferskeste prognoser i Dagbladets valgbod. Som de siste meningsmålingene er det dårlig nytt for Arbeiderpartiet.

På to dager har prognosene for Ap sunket med 0,6 prosent til 29,4 prosent.

- De er for første gang under 30 prosent i vår modell, sier Klara-Cecilie Günther til Dagbladet.

Fordi Norsk regnesentrals prognoser regner inn at Aps oppslutning styrker seg noe inn i de siste ukene før valget, ligger deres beregninger høyere enn meningsmålingene der Ap har vært nede på 25 prosent og dermed mindre enn Høyre.

Tror Ap blir større enn Høyre

- Vi tror fortsatt Arbeiderpartiet vil gjøre det bedre enn de siste krisemålingene viser. Vi har regnet på sannsynligheten for at Høyre blir større enn Arbeiderpartiet. Den er bare på fem prosent, sier hun

Nedgangen på 0, 6 prosent på bare to dager er likevel dramatisk.

- Det er en stor nedgang på få dager. Det skyldes at det har kommet flere lave målinger. Vår modell er ikke så påvirket av enkeltmålinger, men det kom to veldig svake i går. Vi legger mest vekt på de ferskeste målingene og hver måling blir viktigere jo nærmere valget vi kommer, sier Günter.

Sterkere borgerlig side

Prognosen for den rødgrønne konstellasjonen med Ap, SV og Sp faller dermed også. Norsk regnesentral gir dem en 39 prosents sannsynlighet for å få flertall i valget 11. september. På mandag var sannsynligheten beregnet til 47 prosent.

- Årsaken er at mens Ap tidligere har tapt velgere først og fremst til de andre partiene på venstresiden. Nå ser vi at høyresiden øker, mens de rødgrønne synker. Fremskrittspartiet er i siget mens Ap synker. Det styrker det borgerlige alternativet.

Selv om prognosene for rødgrønt flertall svekkes, er det fortsatt det mest sannsynlige valgalternativet i modellen.

Sannsynligheten for et flertall for Høyre, KrF, Venstre og Frp er nå på 14 prosent opp fra elleve på mandag.

De Grønne i god posisjon

Vippeposisjonen til Miljøpartiet De Grønne har styrket seg betraktelig, i Norsk regnesentrals beregninger.

- Trenden for MDG går sakte, men sikkert oppover. Vår prognose var på 3 prosent i mai, nå er den på på 4 prosent og dermed akkurat over sperregrensa, sier Günther som understreker at det er et utfordrende parti å forutsi fordi det er lite og har kort historikk.

- Det som er interessant er at de med 4 prosent får en tydelig vippeposisjon. Hvis de støtter den rødgrønne, har denne siden en sannsynlighet på 77 proent for flertall. Hvis MDG skulle støtte den borgerlige blokken er sannsynligheten for flertall 46 prosent. - Det er et godt forhandlingskort for De Grønne selv om de meste sannsynlig støtter venstresiden, påpeker Günther.