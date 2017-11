Satt uskyldig i fengsel i 46 år. Her slippes han fri

- Livet mitt ble tatt fra meg for en ting jeg aldri gjorde, sier Wilbert Jones (65).



Som 19-åring ble Wilbert Jones arrestert og mistenkt for å ha voldtatt og kidnappet en sykepleier utenfor et sykehus i Baton Rouge, Louisiana.

Se den rørende videoen øverst i saken.

Sykepleieren, som døde i 2008, pekte Jones ut av en rekke menn mer enn tre måneder etter voldtekten.

Men hun skal likevel ha sagt til politiet at mannen som forgrep seg på henne var høyere og hadde en mørkere stemme enn 65-åringen, skriver Independent.

Svake bevis

En annen gjerningsmann ble tidlig pekt ut, men senere forkastet. Like etter den første voldtekten, ble en annen kvinne voldtatt under like omstendigheter - også utenfor et sykehus.



- Noen ganger tar det lang tid for retten å finne og rette opp en feil, sier Jones' advokat til avisa.

Det ble holdt to rettssaker, og retten fikk aldri vite at det var en annen person som kunne være gjerningsmannen.

Dommeren som satte Jones fri denne uken, mente at bevisene i saken ikke var tilstrekkelige for en dom.

Han mente også at essensiell informasjon ble holdt borte fra retten.

Takknemlig

I dag slapp 65-åringen ut av fengselet, til stor glede for familie og venner. Til CNN sier han at han er svært takknemlig.



- Jeg takker gud for familien min og for advokatene mine.



Jones' niese har lovet å ha favorittretten «gumbo» klar på bordet for den første familiemiddagen.