Saudi-Arabia ber borgerne sine om å forlate Libanon umiddelbart

(Dagbladet): - Kongeriket ber om at ingen borgere reiser til Libanon fra en internasjonal destinasjon, heter det i en uttalelse, skriver Al Arabiya.

Ordren kommer få dager etter at Libanons sunnimuslimske statsminister Saad Hariri kunngjorde at han gikk av mens han var på besøk i Saudi-Arabia.

Hariri ledet en samlingsregjering som også består at politikere fra den sjiamuslimske og Iran-støttede Hizbollah-militsen.

Kritikk

Kunngjøringen om at saudiarabere må forlate Libanon, kom i form at en kort melding som ble sendt ut at det statlige saudiarabiske nyhetsbyrået torsdag. Ordren gjelder både bofaste saudiarabere og de som er på besøk i Libanon.

Saudi-Arabia har kritisert Hariris regjering for ikke å gjøre nok for å tøyle Hizbollah. Så sent som mandag anklaget en minister regjeringen i Beirut for å ha kommet med en krigserklæring mot Saudi-Arabia som følge av «Hizbollahs aggresjon».

Saudi-Arabia og Iran har støttet hver sine parter i krigen i Syria. Mens Saudi-Arabia har støttet opprørere som ønsker å bli kvitt regimet, er Iran alliert med president Bashar al-Assad.

- Ondskapen sprer seg

Flere eksperter har fryktet at de to regionale stormaktene vil havne i en ny såkalt stedfortrederkrig i Libanon, der det er en skjør maktbalanse mellom sunnimuslimer, sjiamuslimer og kristne.

Samtidig som Hariri kunngjorde sin avgang sist lørdag, kom han med harde utfall mot Hizbollah.

- Ondskapen som Iran sprer i regionen, kommer til å slå tilbake mot landet, sa Hariri i den fjernsynssendte talen.

Beskjeden kom som et sjokk for libaneserne, og Hariri har ikke vendt tilbake til Libanon etter at han holdt talen.

Libanons president Michel Aoun har sagt at han ikke vil vurdere Hariris avgang før han møter Hariri ansikt til ansikt.

Pågrepet for korrupsjon

Dette er ikke første gang Saudi-Arabia har fått internasjonal oppmerksomhet den siste uka. Siden søndag har 200 personer pågrepet for korrupsjon. Like etter antikorrupsjonskommisjonen ble opprettet søndag, ble over 50 personer pågrepet, der titalls av dem var prinser, ministre og tidligere ministre.

Ifølge saudiarabiske justismyndigheter er 208 personer innkalt til avhør siden lørdag kveld. Sju av dem er siden løslatt, mens 201 fortsatt sitter fengslet.

Det blir også opplyst at anslagsvis at 100 milliarder dollar er blitt misbrukt som følge av underslag og korrupsjon de siste tiårene.

(Dagbladet/NTB)