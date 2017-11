Saudi-Arabia stenger 1200 bankkontoer

(Dagbladet): Reuters melder at banker i Saudi-Arabia fryser mer enn 1200 bankkontoer som en del av regjeringens kamp mot korrupsjon.

Både kontoer til personer og selskap skal være stengt, skriver nyhetsbyrået.

48 saudiarabere ble i helga pågrepet for korrupsjon. Elleve av dem er prinser og et titalls er tidligere ministre. Bankkontoene som er sperret, skal tilhøre de som ble arrestert.

Det er ventet at antallet bankkontoer som stenges, vil stige.

Reuters skriver at siden arrestasjonene søndag, har sentralbanken i Saudi-Arabia utarbeidet en liste over kontoer som skal sperres. En bankansatt, som intervjues anonymt, sier at de aller fleste av bankkontoene som er sperret, tilhører privatpersoner.

Det er Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman som skal stå bak den nye antikorrupsjonskommisjon. Ifølge eksperter vil dette føre til at Salman vil få mer makt, skriver NTB. Arrestasjonene skal ha skjedd få timer etter at kommisjonen ble opprettet.

