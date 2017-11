Savnet oppdager funnet i god behold

(Dagbladet): Ingen hadde hørt eller sett britiske Benedict Allen (57) på flere uker, etter at han tidligere i høst la ut på en reise for å finne den isolerte Yaifo-stammen.

Nå er Allen observert i nærheten av en rullebane på Papua Ny-Guinea, i live og i god behold, skriver BBC.

Det ble igangsatt søk etter Allen, etter at familien hans meldte om at han ikke kom hjem som planlagt.

Ville lage dokumentar

Ifølge Frank Gardner, BBCs sikkerhetskorrespondent, skal Allen ha bedt om å bli reddet, og BBC jobber nå med å hente ham ut fra Papa Ny-Guinea.

Allen, som har laget programmer for BBC og skrevet bøker om oppdagelsesreiser, la ut på reisen mot Yaifo-stammen uten telefon eller GPS. Ifølge The Guardian møtte Allen stammen for første gang for 30 år siden.

Målet med reisen skal ha vært å lage en dokumentar om Yaifo-stammen, en av de siste stammene i verden som lever isolert fra den moderne sivilisasjonen.

Forsvunnet før

Ifølge The Guardian har Allens søster, Katie Allen, sagt at broren har forsvunnet på tidligere oppdagelsesreiser-

- Da han var ung krysset han Amazonas til fots, og var savnet i tre måneder, sa søsteren.

Selv forventet også Allen at han kom til å bli borte en stund. Før han la ut på reisen skrev han på bloggen sin at Yaifo-stammen lever i avsidesliggende strøk, og at det kunne bli vanskelig å finne tilbake til sivilisasjonen.

- Jeg må enten padle ned elva i en ukes tid, eller få hjelp av Yaifo-stammen. Så, hvis denne bloggen eller Twitter-kontoen min blir uvanlig stille, så er det fordi jeg fremdeles er der ute et sted, skriver Allen.