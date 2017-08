Savnet student funnet død

(Dagbladet): Den døde mannen som ble funnet i Nidelva i går var den savnede Bi-studenten Rakavan Jeevaharan, skriver Adresseavisen.

Etterforskningsleder for forsvinningssaken, Arve Vagnild, i Trøndelag politidistrikt bekrefter overfor avisa at det var den savnede studenten som ble funnet død.

- Vi er ikke i tvil om det. Den som ble funnet hadde lik bekledning som den savnede. I tillegg ble telefonen og id-kortet til mannen funnet. Vi savner heller ingen andre, sier Vagnild til avisa.

Den døde skal obduseres ved St. Olavs hospital i løpet av dagen.

Den savnede 20-åringen fra Stavanger skal ha vært på en fadderfest i Trondheim sentrum da han forsvant for to uker siden.

Det var savnedes søster som sist hadde kontakt med ham via meldinger på telefonen. Da skal han ha opplyst at han var på vei hjem til deres felles leilighet. Klokka 00:56 ga han beskjed om at han var ved Elgseter bru, som ligger rundt ti minutter fra leiligheten.

Klokka 01:22 skal søsteren ha prøvd å ringe broren sin. Da skal han ha tatt telefonen, men ikke svart med tale. Hun hørte bare lyder som kunne minne om hurtig gange.

Siden har verken venner eller familie hatt kontakt med 20-åringen.

Etter en omfattende leteaksjon i nesten to uker, fant letemannskaper en død mann i Nidelva mandag ettermiddag. Dette var den savnede studenten.

Dagbladet kommer med mer.