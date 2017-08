Sektlederen beskrives som «guds budbringer» og «alle helters far». Nå er minst 23 drept etter at han ble dømt for voldtekter

(Dagbladet): Minst 23 personer er drept i voldelige opptøyer nord i India. Det skjer etter at den populære indiske guruen Gurmeet Ram Rahim Singh (50), leder for Dera Sacha Sauda-sekten, tidligere i dag ble dømt for å ha voldtatt to kvinner.

Alle dødsofrene skal være tilhengere av den kontroversielle religiøse lederen, som selv hevder å ha «millioner av disipler». Ifølge BBC News er det anslått at så mange som 200 000 av «disiplene» flokket til byen Chandigarh i påvente av dommen. Mange av dem truet med vold eller selvskading dersom han ble dømt i dag.

Myndighetene hadde derfor forberedt seg ved å sette inn flere tusen politifolk, soldater og sikkerhetsstyrker. Det tok heller ikke lang tid fra dommen var klar til opptøyene startet, noe som har blitt møtt med tåregass og vannkanoner, ifølge BBC.

Det meldes om vandalisme i store områder, og minst to togstasjoner skal ha blitt påtent. Ifølge politiet er 2500 arrestert, og det var også tilløp til opptøyer i den nærliggende storbyen Delhi.

- Oppfordret til kastrering

I 2002 ble Singh første gang etterforsket for voldtektene han nå er dømt for; de foregikk i sekthovedkvarteret i Sirsa. Politiet undersøkte også anklager om at han fikk en journalist og en leder i Dara Sacha Sauda, drept. Selv har 50-åringen avvist anklagene som sprøyt.

Singh har også blitt anklaget for å ha oppfordret 400 av sine følgere til å la seg kastrere «for å komme nærmere gud».

- Jeg ba aldri noen om å gjøre det. Jeg ville latt dere kappe av meg hodet dersom jeg noen gang hadde bedt folk om å gjøre det, sa guruen til Times of India i 2014.

På sin Twitter-profil beskriver 50-åringen seg selv som «spirituell helgen, filantropiker, allsidig sanger, allisidig sportsmann, filmregissør, skuespiller, art director, musikkprodusent, skribent, tekstforfatter, biograf og øverste sjef».

Singh har bygd seg opp et glamorøst image, og viser seg ofte i skinnende, fargerike klær. Han har også utgitt et dusin musikkvideoer og bærer tilnavnet «Rockstar Baba».

Religiøst sinne

50-åringen er født inn i en sikh-familie, men etter at han ble leder for Dera Sacha Sauda, tirret han på seg sikhsamfunnet da han framsto som sikhguruen Guru Gobind Singh i en reklame. Også hinduene ble opprørt da han i en video lot som om han var hinduguden Vishnu.

I 2014 kom filmen «Messenger of God (MSG)», der Singh, foruten å spille hovedrollen også regisserte, skrev manus, filmet og redigerte, samt komponerte og framførte alle sangene. Filmen handler om en åndelig leder med mange tilhengere.

Ifølge seg selv er Dera Sacha Sauda en «profittløs velferds- og spiritualitetsorganisasjon». Sekten driver 46 ashramer (sentre) i India og en rekke andre land, som USA, Canada, Storbritannia og Australia.

Blant mindre kontroversielle tiltak DSS og Singh står bak, er storstilte koordinerte gatefeiinger og blodgiver-«leirer». I 2010 sto sekten for et massebryllup der 1000 medlemmer giftet seg med prostituerte.