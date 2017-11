Selfie-Hitler fjernet fra museum

Bilder på sosiale medier viser smilende museumsgjester som poserer med statuen av den tyske føreren, melder BBC. I Bakgrunnen vises porten til konsentrasjonsleiren Auschwitz med den velkjente teksten «Arbeit macht frei». Et bilde viser sågar en gruppe gutter i oransje uniformer som gjør nazihilsen.

– Vi ønsker ikke å opprøre, bare å drive opplæring, sier driftssjef Jamie Misbah ved museet.

Ikke overraskende er det mange som har latt seg opprøre av Hitler-statuen. Riktignok har ingen av gjestene ved museet klaget, men fra utlandet har det kommet til dels kraftige reaksjoner.

– Alt ved dette er feil. Det er vanskelig å finne ord for hvor foraktelig dette er. Bakgrunnen er avskyelig. Den håner alle ofrene som gikk inn, men aldri kom ut, sier rabbi Abraham Cooper ved Simon Wiesenthal-senteret til nyhetsbyrået AFP.

Det er anslått at rundt 1,1 millioner mennesker – i all hovedsak jøder, men også polakker, romfolk, homofile, politiske fanger og sovjetiske krigsfanger – ble drept i Auschwitz-leirene i det tyskokkuperte Polen under andre verdenskrig.

